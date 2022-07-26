|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|26.069
26.300
25.406
24.900
|423,60121
484,51363
458,23956
448,48717
|Yeditepe Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
14+0
9+0
8+0
|14
14
9
8
|22.332
27.200
23.307
21.900
|429,56825
483,37037
461,93401
454,90206
|İstanbul Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|29.558
31.100
30.894
30.500
|418,34070
478,26831
448,89817
437,34611
|Hacettepe Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|150+4
140+4
140+4
140+4
|154
144
144
144
|33.852
31.800
30.238
27.900
|412,20994
477,30934
449,99201
442,63835
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
|Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
6+0
10+0
|11
10
6
10
|34.389
32.300
26.281
26.200
|411,43978
476,77190
456,76474
446,03899
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|32.222
33.700
—
—
|414,56453
475,02506
—
—
|Marmara Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|37.357
35.000
31.780
29.200
|407,63120
473,34565
447,50561
439,90889
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
13+0
8+0
8+0
|14
13
8
8
|36.881
35.100
30.872
30.000
|408,24847
473,22005
448,93850
438,27737
|Ege Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|130+4
120+3
120+3
120+3
|134
123
123
123
|36.867
35.200
32.850
29.400
|408,26345
473,02946
445,71251
439,44625
|İstanbul Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|170+5
170+5
170+5
170+5
|175
175
175
175
|37.786
36.200
33.547
32.500
|407,11407
471,87574
444,61622
433,56086
|Ankara Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|38.048
36.700
34.912
31.900
|406,76152
471,18297
442,34122
434,60906
|Gazi Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
110+3
110+3
110+3
|123
113
113
113
|38.859
36.900
35.075
32.800
|405,74715
470,93756
442,08033
433,00249
|İstinye Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|38.752
37.200
34.972
36.300
|405,87429
470,61589
442,23005
426,40304
|İstinye Üniversitesi
|Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
6+0
6+0
|11
11
6
6
|39.998
38.000
34.028
35.000
|404,27738
469,57091
443,84329
428,78438
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
—
—
|10
9
—
—
|40.828
38.200
—
—
|403,24941
469,34938
—
—
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|40.182
38.300
36.542
34.900
|404,05726
469,20010
439,73927
428,92669
|Çukurova Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|40.724
38.800
36.630
35.400
|403,37130
468,65496
439,60480
428,04060
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (4 Yıllık)
|SAY
|4+1
6+1
—
—
|5
7
—
—
|39.498
38.800
—
—
|404,91851
468,55003
—
—
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|40.653
39.000
37.559
36.200
|403,45944
468,31071
438,16542
426,52711
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Eczacılık (Ankara) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|41.012
39.100
37.845
37.300
|403,00269
468,22197
437,71510
424,67652
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
6+0
6+0
|11
10
6
6
|41.821
39.300
36.561
37.700
|402,02826
467,99151
439,70603
424,09101
|Biruni Üniversitesi
|Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
7+0
7+0
|11
11
7
7
|40.191
39.400
34.813
34.700
|404,04629
467,86697
442,48816
429,40173
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
—
—
|10
9
—
—
|41.970
39.600
—
—
|401,84376
467,56710
—
—
|Erciyes Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|42.734
40.200
38.774
36.300
|400,94225
466,81438
436,26547
426,43958
|Mersin Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|42.227
40.300
38.971
37.200
|401,53744
466,65814
435,95691
424,76244
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|43.642
41.300
40.371
38.400
|399,84856
465,50905
433,80182
422,80553
|Altınbaş Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
8+0
8+0
|12
12
8
8
|43.118
41.400
37.521
37.600
|400,47130
465,42806
438,21562
424,22818
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
70+2
70+2
60+2
|82
72
72
62
|43.805
41.600
40.489
38.700
|399,66003
465,12433
433,63740
422,29096
|Trakya Üniversitesi (Edirne)
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|44.281
41.800
40.369
38.300
|399,10052
464,91135
433,80708
422,87822
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|44.530
42.200
41.044
39.200
|398,81696
464,40962
432,83903
421,30845
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|44.925
42.900
42.272
—
|398,34429
463,60419
431,03449
—
|Dicle Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|44.978
43.100
42.347
39.100
|398,28123
463,40698
430,93389
421,52894
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|45.914
43.700
42.608
40.300
|397,17417
462,60998
430,56838
419,38708
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|46.417
44.400
44.057
41.000
|396,59520
461,75809
428,42465
418,11888
|Atatürk Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|140+4
150+4
150+4
100+3
|144
154
154
103
|46.675
44.700
44.476
41.300
|396,27280
461,42676
427,83222
417,54624
|Adıyaman Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|47.694
45.600
45.369
43.000
|395,05059
460,31017
426,48662
414,63166
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|47.268
45.600
45.428
43.100
|395,55321
460,28927
426,39620
414,58041
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
60+2
|93
82
82
62
|48.446
46.000
46.237
43.300
|394,15482
459,89099
425,21256
414,19725
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
|Eczacılık (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|49.572
47.000
47.878
45.100
|392,73361
458,70458
422,89280
411,24735
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
8+0
4+0
4+0
|9
8
4
4
|48.438
48.000
44.016
42.900
|394,16263
457,46969
428,47408
414,85119
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
11+0
11+0
8+0
|9
11
11
8
|49.832
48.600
50.403
44.000
|392,40952
456,83819
419,12545
413,13727
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
6+0
5+0
|10
10
6
5
|50.369
49.600
50.534
45.600
|391,81470
455,61268
418,96428
410,33143
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
8+0
4+0
|7
7
8
4
|51.167
50.000
51.654
47.400
|390,86654
455,13315
417,42466
407,51166
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
10+0
6+0
—
|13
10
6
—
|54.788
55.500
56.759
—
|386,68337
448,87135
410,49841
—
|Yeditepe Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|48+0
48+0
15+0
10+0
|48
48
15
10
|52.685
55.500
43.573
41.800
|389,10997
448,82396
429,12004
416,77567
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Eczacılık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|74+0
74+0
68+0
56+0
|74
74
68
56
|57.792
59.200
60.089
48.600
|383,42560
444,61691
406,05474
405,58427
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Eczacılık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|48+0
48+0
—
—
|48
48
—
—
|56.124
59.600
—
—
|385,22970
444,18013
—
—
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
3+0
—
—
|2
3
—
—
|58.370
60.000
—
—
|382,78211
443,75933
—
—
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
3+0
—
—
|2
3
—
—
|58.887
61.200
—
—
|382,22122
442,32676
—
—
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
—
—
|11
11
—
—
|79.084
62.300
—
—
|361,72824
441,05880
—
—
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
10+0
9+0
8+0
|15
10
9
8
|69.337
65.800
67.958
55.900
|371,30844
437,03761
395,83622
394,35053
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|49+0
49+0
—
—
|49
49
—
—
|64.870
66.500
—
—
|375,85499
436,26473
—
—
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
—
—
|2
2
—
—
|65.479
67.900
—
—
|375,23666
434,68238
—
—
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
3+0
—
—
|2
3
—
—
|59.086
73.100
—
—
|381,97871
428,77193
—
—
|Biruni Üniversitesi
|Eczacılık (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
59+0
32+0
58+0
|59
59
32
58
|71.852
73.700
67.310
79.500
|368,80050
428,10811
396,65390
363,58402
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
—
—
|12
12
—
—
|66.776
74.000
—
—
|373,87838
427,74063
—
—
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Eczacılık (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
50+0
6+0
48+0
|59
50
6
48
|67.016
77.400
50.722
67.500
|373,64764
423,75622
418,71300
378,25315
|Altınbaş Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|36+0
28+0
21+0
23+0
|36
28
21
23
|79.594
81.700
82.332
80.300
|361,24654
418,99640
378,87592
362,65557
|İstinye Üniversitesi
|Eczacılık (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
41+0
23+0
22+0
|40
41
23
22
|83.699
82.000
69.236
76.500
|357,30870
418,66306
394,29138
367,10686
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
54+0
54+0
|51
51
54
54
|88.725
82.800
84.041
82.400
|352,83822
417,83455
376,92086
360,29518
|İstinye Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|28+0
29+0
13+0
12+0
|28
29
13
12
|86.504
86.700
75.907
77.600
|354,79478
413,52767
386,25961
365,72673
|İstinye Üniversitesi
|Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|19+0
18+0
31+0
31+0
|19
18
31
31
|93.923
87.300
98.358
98.500
|348,27755
412,87240
362,10860
343,46067
|Yeditepe Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|28+0
28+0
65+0
65+0
|28
28
65
65
|78.823
87.600
111.767
106.000
|362,00254
412,63023
349,73554
335,98769
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|33+0
33+0
25+0
40+0
|33
33
25
40
|88.397
91.500
109.420
71.700
|353,15503
408,50128
351,76393
372,93652
|Altınbaş Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|32+0
40+0
42+0
40+0
|32
40
42
40
|93.732
92.600
121.557
108.000
|348,43659
407,26601
341,45317
334,40072
|İstinye Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
13+0
23+0
24+0
|14
13
23
24
|94.754
92.800
112.189
111.000
|347,57701
407,13512
349,35937
331,88779
|Biruni Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|40.918
—
—
—
|403,11608
—-
—
—
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|22+0
22+0
32+0
36+0
|22
22
32
36
|96.942
96.900
139.603
121.000
|345,75438
402,78713
328,10766
324,08370
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|42.160
—
—
—
|401,64035
—-
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Eczacılık (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|38+0
36+0
30+0
36+0
|38
36
30
36
|97.681
99.900
102.923
91.300
|345,12501
399,75846
357,65930
350,62534
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|74.509
—
—
—
|366,16319
—-
—
—
|Biruni Üniversitesi
|Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|85.193
—
—
—
|355,97085
—-
—
—
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
|Eczacılık (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|46+0
—
—
—
|46
—
—
—
|92.499
—
—
—
|349,50382
—-
—
—
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
|Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
—
—
—
|13
—
—
—
|95.139
—
—
—
|347,22322
—-
—
—
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
20+0
18+0
20+0
|15
2
18
20
|95.877
—
135.516
125.000
|346,63250
—
330,97073
321,09276
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
59+0
—
—
|51
30
—
—
|99.245
—
—
—
|343,82678
—
—
—
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