Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eczacılık taban puanları 2022: Eczacılık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Eczacılık taban puanları 2022: Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından eczacılık taban puanları araştırılmaya başlandı. Aldıkları puana ve başarı sıralamasına göre tercih yaparak yerleşecek olan adaylar üniversite taban puanlarını merak ediyor. İşte 4 yıllık lisans bölümü olan eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

26.07.2022 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
Eczacılık taban puanları 2022: Eczacılık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Üniversite sınav sonuçlarını 18 Temmuz tarihi itibarıyla öğrenen milyonlarca aday üniversitedeki bölümlerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan üniversite tercih süreci öncesi adaylar eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor. İşte eczacılık taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

ECZACILIK BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2022

YKS sonuçlarının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından eczacılık taban puanları araştırması hız kazandı. Bu alanda eğitim görmek isteyen binlerce aday eczacılık taban ve tavan puanlarını sorguluyor. İşte eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen tüm detaylar...

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 26.069
26.300
25.406
24.900		 423,60121
484,51363
458,23956
448,48717
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0
14+0
9+0
8+0		 14
14
9
8		 22.332
27.200
23.307
21.900		 429,56825
483,37037
461,93401
454,90206
İstanbul Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 29.558
31.100
30.894
30.500		 418,34070
478,26831
448,89817
437,34611
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 150+4
140+4
140+4
140+4		 154
144
144
144		 33.852
31.800
30.238
27.900		 412,20994
477,30934
449,99201
442,63835
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
10+0
6+0
10+0		 11
10
6
10		 34.389
32.300
26.281
26.200		 411,43978
476,77190
456,76474
446,03899
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0

 9
9

 32.222
33.700

 414,56453
475,02506
Marmara Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 37.357
35.000
31.780
29.200		 407,63120
473,34565
447,50561
439,90889
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0
13+0
8+0
8+0		 14
13
8
8		 36.881
35.100
30.872
30.000		 408,24847
473,22005
448,93850
438,27737
Ege Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 130+4
120+3
120+3
120+3		 134
123
123
123		 36.867
35.200
32.850
29.400		 408,26345
473,02946
445,71251
439,44625
İstanbul Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 170+5
170+5
170+5
170+5		 175
175
175
175		 37.786
36.200
33.547
32.500		 407,11407
471,87574
444,61622
433,56086
Ankara Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 38.048
36.700
34.912
31.900		 406,76152
471,18297
442,34122
434,60906
Gazi Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 120+3
110+3
110+3
110+3		 123
113
113
113		 38.859
36.900
35.075
32.800		 405,74715
470,93756
442,08033
433,00249
İstinye Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
8+0
4+0
4+0		 8
8
4
4		 38.752
37.200
34.972
36.300		 405,87429
470,61589
442,23005
426,40304
İstinye Üniversitesi Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
11+0
6+0
6+0		 11
11
6
6		 39.998
38.000
34.028
35.000		 404,27738
469,57091
443,84329
428,78438
Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
9+0

 10
9

 40.828
38.200

 403,24941
469,34938
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 40.182
38.300
36.542
34.900		 404,05726
469,20010
439,73927
428,92669
Çukurova Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 40.724
38.800
36.630
35.400		 403,37130
468,65496
439,60480
428,04060
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (4 Yıllık) SAY 4+1
6+1

 5
7

 39.498
38.800

 404,91851
468,55003
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3
80+2
80+2
80+2		 93
82
82
82		 40.653
39.000
37.559
36.200		 403,45944
468,31071
438,16542
426,52711
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık (Ankara) (4 Yıllık) SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 41.012
39.100
37.845
37.300		 403,00269
468,22197
437,71510
424,67652
Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
10+0
6+0
6+0		 11
10
6
6		 41.821
39.300
36.561
37.700		 402,02826
467,99151
439,70603
424,09101
Biruni Üniversitesi Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
11+0
7+0
7+0		 11
11
7
7		 40.191
39.400
34.813
34.700		 404,04629
467,86697
442,48816
429,40173
Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
9+0

 10
9

 41.970
39.600

 401,84376
467,56710
Erciyes Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 42.734
40.200
38.774
36.300		 400,94225
466,81438
436,26547
426,43958
Mersin Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 42.227
40.300
38.971
37.200		 401,53744
466,65814
435,95691
424,76244
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3
80+2
80+2
80+2		 93
82
82
82		 43.642
41.300
40.371
38.400		 399,84856
465,50905
433,80182
422,80553
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
12+0
8+0
8+0		 12
12
8
8		 43.118
41.400
37.521
37.600		 400,47130
465,42806
438,21562
424,22818
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Eczacılık (4 Yıllık) SAY 80+2
70+2
70+2
60+2		 82
72
72
62		 43.805
41.600
40.489
38.700		 399,66003
465,12433
433,63740
422,29096
Trakya Üniversitesi (Edirne) Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 44.281
41.800
40.369
38.300		 399,10052
464,91135
433,80708
422,87822
İnönü Üniversitesi (Malatya) Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 44.530
42.200
41.044
39.200		 398,81696
464,40962
432,83903
421,30845
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 44.925
42.900
42.272
 398,34429
463,60419
431,03449
Dicle Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 44.978
43.100
42.347
39.100		 398,28123
463,40698
430,93389
421,52894
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 45.914
43.700
42.608
40.300		 397,17417
462,60998
430,56838
419,38708
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 46.417
44.400
44.057
41.000		 396,59520
461,75809
428,42465
418,11888
Atatürk Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 140+4
150+4
150+4
100+3		 144
154
154
103		 46.675
44.700
44.476
41.300		 396,27280
461,42676
427,83222
417,54624
Adıyaman Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 47.694
45.600
45.369
43.000		 395,05059
460,31017
426,48662
414,63166
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 47.268
45.600
45.428
43.100		 395,55321
460,28927
426,39620
414,58041
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3
80+2
80+2
60+2		 93
82
82
62		 48.446
46.000
46.237
43.300		 394,15482
459,89099
425,21256
414,19725
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 49.572
47.000
47.878
45.100		 392,73361
458,70458
422,89280
411,24735
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
8+0
4+0
4+0		 9
8
4
4		 48.438
48.000
44.016
42.900		 394,16263
457,46969
428,47408
414,85119
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
11+0
11+0
8+0		 9
11
11
8		 49.832
48.600
50.403
44.000		 392,40952
456,83819
419,12545
413,13727
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
10+0
6+0
5+0		 10
10
6
5		 50.369
49.600
50.534
45.600		 391,81470
455,61268
418,96428
410,33143
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0
7+0
8+0
4+0		 7
7
8
4		 51.167
50.000
51.654
47.400		 390,86654
455,13315
417,42466
407,51166
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 13+0
10+0
6+0
 13
10
6
 54.788
55.500
56.759
 386,68337
448,87135
410,49841
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 48+0
48+0
15+0
10+0		 48
48
15
10		 52.685
55.500
43.573
41.800		 389,10997
448,82396
429,12004
416,77567
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 74+0
74+0
68+0
56+0		 74
74
68
56		 57.792
59.200
60.089
48.600		 383,42560
444,61691
406,05474
405,58427
Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 48+0
48+0

 48
48

 56.124
59.600

 385,22970
444,18013
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2+0
3+0

 2
3

 58.370
60.000

 382,78211
443,75933
Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2+0
3+0

 2
3

 58.887
61.200

 382,22122
442,32676
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 11+0
11+0

 11
11

 79.084
62.300

 361,72824
441,05880
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 15+0
10+0
9+0
8+0		 15
10
9
8		 69.337
65.800
67.958
55.900		 371,30844
437,03761
395,83622
394,35053
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 49+0
49+0

 49
49

 64.870
66.500

 375,85499
436,26473
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2+0
2+0

 2
2

 65.479
67.900

 375,23666
434,68238
Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2+0
3+0

 2
3

 59.086
73.100

 381,97871
428,77193
Biruni Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
59+0
32+0
58+0		 59
59
32
58		 71.852
73.700
67.310
79.500		 368,80050
428,10811
396,65390
363,58402
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 12+0
12+0

 12
12

 66.776
74.000

 373,87838
427,74063
Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
50+0
6+0
48+0		 59
50
6
48		 67.016
77.400
50.722
67.500		 373,64764
423,75622
418,71300
378,25315
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 36+0
28+0
21+0
23+0		 36
28
21
23		 79.594
81.700
82.332
80.300		 361,24654
418,99640
378,87592
362,65557
İstinye Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 40+0
41+0
23+0
22+0		 40
41
23
22		 83.699
82.000
69.236
76.500		 357,30870
418,66306
394,29138
367,10686
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 51+0
51+0
54+0
54+0		 51
51
54
54		 88.725
82.800
84.041
82.400		 352,83822
417,83455
376,92086
360,29518
İstinye Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 28+0
29+0
13+0
12+0		 28
29
13
12		 86.504
86.700
75.907
77.600		 354,79478
413,52767
386,25961
365,72673
İstinye Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 19+0
18+0
31+0
31+0		 19
18
31
31		 93.923
87.300
98.358
98.500		 348,27755
412,87240
362,10860
343,46067
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 28+0
28+0
65+0
65+0		 28
28
65
65		 78.823
87.600
111.767
106.000		 362,00254
412,63023
349,73554
335,98769
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 33+0
33+0
25+0
40+0		 33
33
25
40		 88.397
91.500
109.420
71.700		 353,15503
408,50128
351,76393
372,93652
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 32+0
40+0
42+0
40+0		 32
40
42
40		 93.732
92.600
121.557
108.000		 348,43659
407,26601
341,45317
334,40072
İstinye Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 14+0
13+0
23+0
24+0		 14
13
23
24		 94.754
92.800
112.189
111.000		 347,57701
407,13512
349,35937
331,88779
Biruni Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 40.918


 403,11608
—-
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 22+0
22+0
32+0
36+0		 22
22
32
36		 96.942
96.900
139.603
121.000		 345,75438
402,78713
328,10766
324,08370
Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0


 5


 42.160


 401,64035
—-
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Eczacılık (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 38+0
36+0
30+0
36+0		 38
36
30
36		 97.681
99.900
102.923
91.300		 345,12501
399,75846
357,65930
350,62534
Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0


 25


 74.509


 366,16319
—-
Biruni Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 34


 85.193


 355,97085
—-
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 46+0


 46


 92.499


 349,50382
—-
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 13+0


 13


 95.139


 347,22322
—-
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 15+0
20+0
18+0
20+0		 15
2
18
20		 95.877

135.516
125.000		 346,63250

330,97073
321,09276
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
59+0

 51
30

 99.245


 343,82678

ECZACILIK TABAN PUANLARI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bera İsminin Anlamı
Bera İsminin Anlamı
Meva İsminin Anlamı
Meva İsminin Anlamı
Meclis, sağlık çalışanları için olağanüstü toplanıyor
Meclis, sağlık çalışanları için olağanüstü toplanıyor
Devrilen traktörde anne öldü, kızları yaralandı
Devrilen traktörde anne öldü, kızları yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.