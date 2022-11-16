Sultanlar Ligi 5. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluk adaylarından Eczacıbaşı ile VakıfBank, bugün bir kez daha kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, voleybol dünyasında gözlerin çevrildiği Eczacıbaşı VakıfBank maçı ile ilgili bilgiler...