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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Beyza Arıcı'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Beyza Arıcı'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı

        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Beyza Arıcı ile sözleşme yeniledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:25
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        Eczacıbaşı, Beyza Arıcı'nın sözleşmesini uzattı
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        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Beyza Arıcı ile sözleşme yeniledi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 sezondur turuncu-beyazlı formayı giyen milli oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

        2017-2018 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit'te oynayan Beyza, kariyerinde daha önce Işıkkent, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Çanakkale Belediyespor formaları terletti.

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