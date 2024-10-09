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        Haberler Gündem Güncel Ecrin Su Çoban hakkında Discord iddiası | Son dakika haberleri

        Ecrin Su Çoban hakkında Discord iddiası

        Erişim engeli getirilen Discord platformuyla ilgili dikkat çeken bir isim ortaya atıldı. Buna göre Discord dolandırıcılığı ve şantajcılığında sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban'nın isminin de yer aldığı ileri sürüldü. İddiaların ardından Instagram hesabından açıklama yapan Ecrin Su Çoban da, "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:23
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        Ecrin Su Çoban hakkında Discord iddiası
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        Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Ecrin Su Çoban'ın isminin Discord dolandırıcılığında geçtiği ileri sürüldü. Çoban da, Discord dolandırıcılığı ve şantajcılığı hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

        Konuya ilişkin açıklamayı ise Instagram hesabından yapan Çoban, "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı şekilde vereceğimi bilmenizi isterim" dedi.

        ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

        Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasıyla tanınan Ecrin su Çoban, yarışmada ilk olarak Nil Karaibrahimgil’in Kanatlarım Var Ruhumda isimli şarkıyı seslendirdi. Ardından çeyrek finalde Atiye’nin Ya Habibi ve yarı final de Gökçe Tik Tak şarkılarını söyleyen Çoban, finalde elendi. Ecrin Su Çoban, 2019 yılında "Afili Aşk" dizisinin "Afili Aşk" şarkısını Aslı Demirer ile seslendirdi. Ecrin Su Çoban oyunculuk kariyerine 2019 yılında Masal Şatosu: Sihirli Davet sinema filmi ile başladı.

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        #haberler
        #discord
        #ecrin su çoban
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