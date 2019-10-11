Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Ecem Karaağaç, futbol oynuyor, boks yapıyor ve fitness ile uğraşıyor. Bunların yanı sıra profesyonel olarak 7 yıl basketbol oynamış, 3 yıl yüzücülük yapmıştır. Ayrıca okçuluk ve binicilik yapıyor. Genç sporcu 6 yaşından beri spor ile uğraşıyor.

Karaağaç 1.74 cm boyunda ve 60 kilogramdır. İlk olarak Göz6 yarışması ile ekran önüne çıkmıştır. Sonrasında Survivor 2018'de yarışmıştır.

Survivor yarışmasına hazırlanırken, "Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın" diyen İbrahim Halil G. tarafından kandırılmıştır. Ecem Karaağaç, "Sana çıplak şekilde dokunmam gerekiyor. Günde üç kez ilişkiye girerek sana enerji yükleyeceğim ve büyü bozacağım" diyen kişi ile defalarca birlikte oldu. Yaklaşık 90 bin lira verdiği adamın sözlerinin yalan olduğunu ve kandırıldığını Survivor 2018'den elenince anladı. Savcılığa başvurmasının ardından İbrahim Halil G. hakkında soruşturma başladı. Hakkında dolandırıcılık, cinsel saldırı ve şantaj suçlarından dava açılan kişi için 31 yıla kadar hapis istendi.