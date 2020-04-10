"HASSAS BİR KONU"

Bana da özelden çok soruluyor, canlı yayınlarda sizlerden soru geliyor. Bu konu hassas bir konu, o yüzden ben tavsiye veremem; ama bizim aile olarak ne yaptığımızı bilgi amaçlı paylaşabilirim.

Çocuk doktorumuzun bulunduğu özel bir hastaneden evde bakım hizmeti aldık ve oğlumuz Efe'nin 4. ay aşılarını eve gelen maskeli, önlüklü, ultra korumalı doktor yaptı.