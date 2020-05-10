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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; manken ve oyuncu Ece Sükan, önceki gün sevgilisi Uğur Güven ile görüntülendi. Sükan, sevgilisi ile birlikte Kuruçeşme'deki bir marketten alışveriş yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı kurallara uyan ve tedbiri elden bırakmayan Sükan'ın alışveriş sırasında eldiven ve maske taktığı da görüldü.