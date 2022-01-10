Ece Ronay evlendi

Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu.
EVLENDİLER
Ronay, taciz iddialarından sonra Mehmet Bilir'in, Erbil ile buluşmasının ardından nişanlısından ayrıldığını duyurmuş ancak daha sonra aralarındaki buzların eridiğini söylemişti.
"DÜĞÜN YAZIN OLACAK"
Anne olmaya hazırlanan Ece Ronay, sevgilisi ile dünyaevine girdi. Önceki gün Bilir ile hayatını birleştiren Ronay, haberi Instagram'dan duyurdu. Konuyla alakalı açıklama yapan Ece Ronay, "Bugün düğünüm yapılmadı. Sadece nikah yapıldı. Kalabalık bir nikah oldu. Kır düğünü istediğim için düğün yazın olacak." diye konuştu.
"BU ÇOCUĞU ALDIRSAYDIM KİMSENİN HABERİ OLMAZDI"
Ronay'ın geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ronay, YouTube kanalında bu konuyla ilgili bir video çektiklerini ancak daha kurgu aşamasında olduğunu söylemişti. Videonun hazırlandığı ofisteki bir çalışanın bunu basına sızdırdığını söyleyen ünlü isim, bebek beklediğini duyurmuştu.
Ronay, "Müjdem şu; ben 2.5 aylık hamileyim. Bundan dört, beş ay önce evlilik teklifi almıştım. Evlilik yolunda olan bir ilişkiydi, 'bebek oldu' diye evlenmiyoruz. Ben bu çocuğu sessiz sedasız bir şekilde aldırsaydım kimsenin haberi olmazdı. Bunun ne kadar büyük günah olduğunu biliyorum. Ben dini nikah yaptım. Mehmet’in hakkını yiyemem, o her zaman yanımda oldu. Bazı basın organlarında ‘Mehmet Bilir, Ece’nin üstüne ev yaptı’ haberleri yapıldı. Benim zaten 1.5 milyon değerinde bir evim ve çok da iyi bir arabam var. Benim kalkıp da kimseyle evlenme durumum söz konusu olamaz. Ben bir yıl içinde bir ev ve bir araba aldım." ifadelerini kullanmıştı.
"BU OLAYI BİRLİKTE KAPATALIM"
Öte yandan Ece Ronay'ın yayınladığı videoda 'Evlilik yolunda olduğum' dediği nişanlısı, daha önce Mehmet Ali Erbil ile video çekmiş ve birlikte 'Olayı kapatalım' demişlerdi.
Bu videoya sinirlenen şarkıcı, "Ben kimsenin böyle saçma bir özrünü kabul etmiyorum. Mehmet Ali Bey yılların kurdu, bizim Mehmet de saf... Kandırıp, kullanmış olmalı diye düşünüyorum. Nişanlım Mehmet'in nazik barış teklifini de sonuna kadar reddediyorum." açıklamasını yapmıştı.
"ARTIK NİŞANLIM DEĞİL"
Ronay, "Özür meselesinin benimle hiçbir alakası yok. Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup, anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış. Bu arada artık sanırım artık nişanlım değil." ifadelerini kullanmıştı.
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