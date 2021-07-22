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Ece Hakim en başarılı 25 Türk öğrenci arasında! - Magazin haberleri

Ece Hakim en başarılı 25 Türk öğrenci arasında!

Harvard Üniversitesi'ni kazandıktan sonra rol aldığı diziden ayrılarak Amerika'ya yerleşen oyuncu Ece Hakim, eğitimini tamamlamıştı. Hayalini gerçekleştiren Hakim, 2021 yılında ABD üniversitelerinde başarı gösteren 25 Türk öğrenciden biri oldu

22.07.2021 - 09:36 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Genç oyuncu Ece Hakim (23), 2016 yılında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanmış ve eğitimi nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmaya karar vermişti. Bitirme tezini veren Hakim, geçtiğimiz mayıs ayında da mezun olmuştu. Oyuncu, 2021 yılında ABD üniversitelerinde başarı gösteren 25 Türk öğrencinin arasında yer aldı.

  • EN BAŞARILI 25 TÜRK ÖĞRENCİ ARASINDA!

    www.studyinamerica.com sitesinin yaptığı araştırmada Türkiye'den ABD'ye giden öğrencilerin, 4 üzerinden minimum 3.7 not ortalamasıyla mezun olması ve üstün liderlik özellikleri değerlendirildi. Harvard Üniversitesi'nden mezun olan Ece Hakim, aynı zamanda tarih alanında yandal da yaparak, başarılı yüzde 10'luk dilime girdi.

    Ünlü oyuncu, ayrıca Summa Cum Laude Onur Ödülü alarak, listede en başarılı 25 öğrenciden biri oldu.

  • "HARVARD HAYALİMDİ"

    Psikoloji bölümü eğitimini tamamlayan Ece Hakim, geçtiğimiz aylarda, "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard’a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard’dan mezun oldum!" diyerek, mezun olduğunu duyurmuştu. Hakim'e tebrik mesajları yağmıştı.

  • BİTİRME TEZİ KONUSU

    Ece Hakim, bitirme tezi hakkında ise, "Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim." demişti.

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