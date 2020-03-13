13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz haftalarda sunucu Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri ile gündem olmuştu. Eleştirilerin odağı olan Ece Erken sunduğu Söylemezsem Olmaz programında bu aşkı doğrulamıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Ece Erken'in yasak aşkında ikinci perde. Ece Erken, evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun paylaştığı olay bir video ile yeniden sosyal medyanın dilinde. Peki Ece Erken kimdir? Nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte biyografisi...
Ece Erken kimdir?
Ece Erken, 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu’da doğmuştur.Aslen Samsun’ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Babasıyla annesi ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş’da Polat Residence’da yaşıyor. Bir abisi var.
Sunuculuk Kariyeri
Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyonunda başladı. Sonra sırasıyla; Ankara’da Radyo Vizyon’da ve Radyo Genç’te çalıştı. Ardından İstanbul’a geldi ve Kral TV’de işe başladı. Kral TV’den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva’da çalıştı.
Televizyon
1999 Nilgün Nilgün Başrol Oyuncusu
2002 Aşk ve Gurur Ahu Başrol Oyuncusu
2003 Lise Defteri Nil Başrol Oyuncusu
Program
2008 Mavi Şeker Sunucu Kanal, ATV
2009 En Beyaz Geceler Sunucu Kanal, ATV
2010 Aç Aç Kazan Sunucu Kanal, FOX TV
2011 Hayata Gülerken Sunucu Kanal, KanalTürk
2014 Tatlım Benim Sunucu Kanal, Beyaz TV
2017 İyi Fikir Sunucu Kanal, TRT 1
2018 Söylemezsem Olmaz Sunucu Kanal, Beyaz TV
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