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        Haberler Magazin Ece Erken'in takıntılı hayran isyanı: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor - Magazin haberleri

        Ece Erken'in takıntılı hayran isyanı: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

        Ece Erken'in başı daha önce de kendisi ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit eden takıntılı hayranı E.Ç ile bir kere daha dertte. Erken, "Bu şahıs nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor? Neden hâlâ dışarıda? Şizofreni teşhisi konup neden tedavi görmüyor? Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor" diyerek isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:44
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          Ece Erken, üç yıl önce cep telefonundan mesaj atarak kendisini ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiğini ileri sürdüğü takıntılı hayranı E.Ç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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          Ekim 2021'de görülen duruşmada E.Ç hakkında iddianame düzenlenmişti.

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          "MAHKEME AKIL HASTANESİNE YATIRILMASINA KARAR VERMİŞ" DEMİŞTİ

          2023'te mahkemenin verdiği kararı duyuran Ece Erken; "Yıllardır peşimdeki sapık, Şafak'ın açtığı ve değerli avukatım Helin Ballıkaya'nın dâhil olduğu mahkeme bugün sonuçlanmış ve mahkeme akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş. Allah razı olsun. Şafak'ın en istediği şeydi" ifadelerini kullanmıştı.

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          "NASIL KAPIMIN ÖNÜNE KADAR GELEBİLİYOR?"

          Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunan Ece Erken, E.Ç'nin kapısına dayandığını söyledi. Erken; "Bu şahıs, nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor? Neden hâlâ dışarıda? Şizofreni teşhisi konup neden tedavi görmüyor?" diyerek isyan etti.

          E.Ç'nin annesi Nurhan Serpici'ye gönderdiği notları da emniyeti etiketleyerek yayımlayan Ece Erken; "Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor. Suç duyurusunda bulunduk. Akıl hastanesinden çıkmış ne yapmasını bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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