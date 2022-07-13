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Son dakika: Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na: Beni eksik bırakıp gittin! - Magazin haberleri

Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na: Beni eksik bırakıp gittin!

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nu uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetmişti. Eşinin yokluğuna alışamayan Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününde duygusal bir mesaj yayınladı

13.07.2022 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ece Erken'in, 2021 yılında Bodrum'da nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü yürek burkan bir mesajla kutladı.

  • Kısa bir süre önce reddi miras yaptığını açıklayan ve 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını da sosyal medyadan hesabından silen Ece Erken, eşiyle çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. 

  • "KORKUNÇ BİR BOŞLUK VAR İÇİMDE"

    Duygusal bir yazı kaleme alan ünlü sunucu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    Bugün 13 Temmuz... Canım eşimin doğum günü. Hayat ne kadar devam ediyor gibi görünse de korkunç bir boşluk var içimde ve hiçbir zaman geçmeyecek bir boşluk... Çok özlüyorum... Birlikte yaptığım şeylerde artık tek başımayım, aslında ölüm geride kalanlar için... Keşke son kez sarılabilseydim... O kadar çok keşkem var ki ne söylesem hep eksik... Hasretle, özlemle anıyorum Şafak'ımı... İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin gibi adam gibi adamı tanımışım. Beni eksik bırakıp gittin Şafak'ım, elbet kavuşacağız.

  • "HER ZAMAN YANINDAYIM"

    Şarkıcı Demet Akalın da arkadaşının paylaşımına "Canım Ece'm her zaman yanındayım." yorumunu yaparak, Erken'e destek oldu.

  • "BERABER ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM ADAMA 'EVET' DEDİM"

    Ece Erken, geçtiğimiz ay da Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlilik yıl dönümlerinde duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Nikah anlarında çekilen videoları Instagram'dan paylaşan ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

    4 haziran 2021... Ömrümün sonuna kadar olacağımı, beraber yaşlanıp, beraber öleceğimizi düşündüğüm adama, adam gibi adama 'Evet' dedim. Çok sade, kendi halimizde, kendi aramızda kıydığımız nikahımızla... Canımın canı yanıyordu o gün. Akrabasına kanser teşhisi konmuştu. Çiğdem ablasına... O yüzden ne kutlama yaptık, ne sizinle paylaştık. Taa ki Çiğdem ablasının test sonuçları güzel çıkana kadar. Sır gibi sakladım. Ailelerimizle kutlayamadık. 'Kanser hastalığı varken, eğlendi, evlendi' demesinler diye... Gerçi Şafak'a onun olduğu kadar vefalı tek kişi olmadı ama o hep vefalıydı. Bizim bugün evlilik yıl dönümümüz... Katiller, sebebiyet verenler, para peşinde olanlar olmasa biz bugün yine beraberdik. Canım Şafak'ım biliyorum ki kemiklerini sızlattılar. Şerefsizlik, vefasızlık yaptılar. Bunlar seni çok üzmüştür ama Rabbim'in adaleti şaşmaz. Çok sevdim seni, çok... Oğluma baba, bana her şeydin. Rabbim mekanını cennet etmiştir inşallah...

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