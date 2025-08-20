Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ece Ata: Sesimiz yapay olmasın yeter

        Ece Ata: Sesimiz yapay olmasın yeter

        soprano Ece Ata, 'Alacalı' adlı şarkısının klibini yapay zekâyla üretilmiş olmasıyla ilgili yorumda bulundu; "Sesimiz yapay olmasın yeter"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 10:04 Güncelleme: 20.08.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sesimiz yapay olmasın yeter"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilk solo çalışması 'Alacalı'yı yayınlayan soprano Ece Ata; şarkısı ve yapay zekâyla üretilen video klibi kadar başka özellikleriyle de çok konuşuluyor.

        Farklı dillerde ve türlerde şarkıları başarıyla söyleyebilmesinin insan üstü bir yetenek olarak ancak bir yapay zekâ tarafından gerçekleştirilebileceğini düşünen ve klipteki AI ile üretilen 'Ece Ata' karakteriyle gerçeğini birbirine

        çok benzeten takipçilerinin sanatçıya 'Siz yapay zeka mısınız?' diye mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

        Klipteki yansımasının gerçeğe çok yakın olması nedeniyle, bunun aslında klibin ne kadar başarılı bir çalışma olduğuna vurgu yapan Ece Ata; “Teknolojiye ayak uydurmayı seviyorum. Bu gerçekçilik ve gelen yorumlar beni rahatsız etmiyor, aksine ne kadar iyi bir iş ortaya çıkardığımızı görüp mutlu oluyorum. Sesimiz yapay olmasın yeter. Ayrıca çok çeşitli tarz ve dillerde şarkı söyleyebilmek de mesleğime duyduğum saygı ve özverinin sonucu” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ece Ata
        #Yapay Zeka
        #AI

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        Habertürk Anasayfa