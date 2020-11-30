ECB Başkanı Lagarde: "Kovid-19 parada dijitalleşme yönündeki eğilimi hızlandırdı"

Lagarde, Fransa’da L’ENA hors les murs dergisine “Paranın geleceği - Güveni korurken yenilik getirmek” başlıklı bir makale kaleme aldı.
Tarihte paranın doğasının sosyoekonomik değişikliklere bağlı olarak değiştiğini belirten Lagarde, ancak bir değişim ve hesap birimi olarak işlevlerinin yüzyıllardır aynı kaldığını kaydetti.
Lagarde “Dijital bir avronun olası tanıtımı da dahil olmak üzere, paranın geleceğine giden yolculuğu etkileyen faktörleri anlamak için geçmişten önemli dersler çıkarılabilir.” dedi.
ECB Başkanı Lagarde, ekonomilerin daha uzmanlaşmış hale gelmesiyle, ticaretin daha gerekli hale geldiğini ve bunu kolaylaştırmak için evrensel bir değişim aracına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Dijital çağa girerken, paranın yanı sıra mal ve hizmetlerin doğasının da hızla değiştiğini ifade eden Lagarde, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin toplumun tüm alanlarını dönüştürdüğünü ve "kaydileştirme" sürecini hızlandırdığını belirtti.
Lagarde, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci de onli̇ne ve mağazalarda temassız ödemelere doğru bir kayma ile dijitalleşme yönünde bu eğilimi hızlandırdı.” dedi.
Avro Bölgesi’nde nakit olmayan ödemelerin artmaya devam ettiğini ve toplamda yüzde 8,1'lik yükselişle 98 milyara ulaştığını belirten Lagarde, gelecekte dijital avro çıkarmanın parasal bağımsızlık için zaruri hale gelebileceğine işaret etti.
Christine Lagarde, “Dijital avro devam eden Avrupa entegrasyon sürecinin bir simgesi olacak ve nihayetinde Avrupa'nın dijital ekonomilerini birleştirmeye yardımcı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
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