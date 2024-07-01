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        EBYS nedir? MEB Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS'de neler var?

        MEB Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS geçiş sürecini başlattı. Yönetici, öğretmen ve öğrencileri yakından ilgilendiren EBYS'ye geçilmesiyle birlikte, Doküman Yönetim Sistemi'nde (DYS) evrak oluşturma, onaylama ve sayı alma işlemleri (üst yazı, olur vb.) yapılamayacak. Peki EBYS nedir, nasıl giriş yapılır? MEB Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS'de neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:48
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı EBYS sistemine geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı MEB’in yaptığı açıklamaya göre, EBYS’ye geçilmesiyle birlikte DYS'de yapılan evrak oluşturma, onaylama ve sayı alma işlemleri artık yapılamayacak. Peki EBYS nedir? MEB Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS’de neler var?

        • 2

          MEB'DE DYS YERİNE EBYS'YE GEÇİŞ SÜRECİ

          Milli Eğitim Bakanlığı MEB’in yaptığı açıklamaya göre, EBYS’ye geçilmesiyle birlikte DYS'de yapılan evrak oluşturma, onaylama ve sayı alma işlemleri artık yapılamayacak. Bu nedenle, tüm yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel, DYS aktif iş listesinde bulunan tüm evrakları 4 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlamak zorunda. Bu tarih sonrasında DYS'de evrak oluşturma işlemleri sona erecek ve sadece okuma modunda erişim sağlanabilecek.

          Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü valiliklere gönderdiği 28.06.2024 tarih ve 105177720 sayılı yazısında "Bakanlığımız Merkez, Yurt Dışı ve Taşra teşkilatında Elektronik Belge Yönetim Sistemi olarak kullanılan Doküman Yönetim Sisteminin (DYS) 04.07.2024 tarihinde evrak oluşturmaya kapatılarak sadece geçmişte oluşturulan evrakların görüntüleme olarak açık kalması ve 05.07.2024 tarihinden itibaren Belgenet Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçilmesi planlanmaktadır." açıklamalarına yer verilerek 5 Temmuz'dan itibaren DYS sisteminden EBYS sistemine geçiş yapılacağını bildirdi ve bu kapsamda uygulama esaslarını açıkladı.

        • 3

          EBYS’DEN KİMLER FAYDALANACAK?

          81 ilde aktif olarak örgün faaliyetlerini sürdüren okullarda eğitim veren öğretmenler ve tüm yöneticiler başta olmak üzere diğer personellerde tüm bu yenilenme süreci kapsamında yer alıyor.

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