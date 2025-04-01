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        Haberler Objektife Takılanlar Ebru Yaşar: Sanat aynı duyguda birleşmenin en güzel yolu - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar: Sanat aynı duyguda birleşmenin en güzel yolu

        Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Ebru Yaşar, samimi açıklamalarda bulundu. Kendi hayatına odaklı biri olduğunu söyleyen Yaşar; "Sadece güzel işler yapıp sunmak isterim. Bence sanat icra etmek insanları aynı duyguda birleştirmenin en güzel yolu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 01.04.2025 - 09:49
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        "Sanat aynı duyguda birleşmenin en güzel yolu"
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        Ebru Yaşar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar; "Herkesin iyi bir Ramazan geçirdiğini umut ediyorum ve herkese birlik, beraberlik ve mutluluk dolu iyi bayramlar diliyorum" dedi.

        "KENDİ HAYATIMA ODAKLI BİRİYİM"

        Gazetecilerin soruları üzerine başarılı müzik kariyerinin sırlarını anlatan Ebru Yaşar, "Öncelikle çok çalışmak sonra işini herhangi bir beklenti içinde olmadan, severek yapmak. Başkasının ne yaptığıyla çok ilgilenmemek. Kendi hayatıma odaklı biriyim. Sevdiklerimin başarılarını her zaman takdir ederim ama kimin ne yaptığıyla çok fazla ilgilenmem. Sadece güzel işler yapıp sunmak isterim. Bence sanat icra etmek insanları aynı duyguda birleştirmenin en güzel yolu. Sevenlerimiz ile bu kestirme yoldan duygularımız aracılığıyla buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

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