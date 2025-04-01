Ebru Yaşar: Sanat aynı duyguda birleşmenin en güzel yolu

Ebru Yaşar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar; "Herkesin iyi bir Ramazan geçirdiğini umut ediyorum ve herkese birlik, beraberlik ve mutluluk dolu iyi bayramlar diliyorum" dedi.

REKLAM advertisement1

"KENDİ HAYATIMA ODAKLI BİRİYİM"

Gazetecilerin soruları üzerine başarılı müzik kariyerinin sırlarını anlatan Ebru Yaşar, "Öncelikle çok çalışmak sonra işini herhangi bir beklenti içinde olmadan, severek yapmak. Başkasının ne yaptığıyla çok ilgilenmemek. Kendi hayatıma odaklı biriyim. Sevdiklerimin başarılarını her zaman takdir ederim ama kimin ne yaptığıyla çok fazla ilgilenmem. Sadece güzel işler yapıp sunmak isterim. Bence sanat icra etmek insanları aynı duyguda birleştirmenin en güzel yolu. Sevenlerimiz ile bu kestirme yoldan duygularımız aracılığıyla buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.