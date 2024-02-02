Ebru Yaşar'dan 'Yoksun'

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Ebru Yaşar'ın İranlı şarkıcı Siyam ile düet yaptığı ‘Yoksun’ şarkısı, bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı

Söz ve müziğini Esad Fidan, Siyam, Ramazan Kızılpınar’ın paylaştığı, düzenlemesi Esad Fidan, süpervizorlüğünü Melisa Avuncan, yönetmenliğini ise Ecem Gündoğdu’nun üstlendiği 'Yoksun'un klibi de yayınlanmaya başladı.