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        Haberler Müzik Ebru Yaşar'dan 'Yoksun'

        Ebru Yaşar'dan yeni şarkı

        'Ateşten Gömlek', 'Sessize Aldım', 'Kehribar' ve daha birçok şarkıya imza atan Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun'u dinleyicilerine buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 17:49 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:49
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        Ebru Yaşar'dan 'Yoksun'
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        Ebru Yaşar'ın İranlı şarkıcı Siyam ile düet yaptığı ‘Yoksun’ şarkısı, bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı

        Söz ve müziğini Esad Fidan, Siyam, Ramazan Kızılpınar’ın paylaştığı, düzenlemesi Esad Fidan, süpervizorlüğünü Melisa Avuncan, yönetmenliğini ise Ecem Gündoğdu’nun üstlendiği 'Yoksun'un klibi de yayınlanmaya başladı.

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        #Ebru Yaşar
        #siyam
        #Yoksun

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