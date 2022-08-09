"AKCİĞERİME PIHTI GELMİŞ"

"Az kalsın gidiyordum!" diyen 38 yaşındaki eski manken, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bir sabah şiddetli bir ağrıyla uyandım. Karnıma öyle bir kramp girdi ki bıçak gibi saplanıyor. Vücut direnci yüksek biriyimdir, benim acı eşiğim de yüksek. Dedim ki herhalde apandisit. Koştum hastaneye gittim. Doktorum ultrason istedi. Ultrasonda sıra vardı ben de sabırsız biri olduğum için "Hocam ben mide spazmı geçiriyorum bana serum takın ben iyi olurum." dedim. Serumdan sonra bir şeyim yoktu çıktım hastaneden 15 dakika sonra korkunç ağrı geri döndü. Normal olmadığını düşündüm. Sonra gittim ultrason çektirdim. Hiç olmayan binde bir olan bir şeyle karşılaştık. Bağırsaklarım düğümlenmiş. Cerrahlar geldi apar topar, "Ameliyata almak zorundayız." dediler. Ameliyat oldum. Şiddetli kusmadan akciğerime pıhtı gelmiş. Gidiyordum az kalsın. Bedenim iyileşti ama ruhum iyileşmedi. O yüzden uzun süredir burada yoktum.