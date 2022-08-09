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Ebru Şancı ölümden döndü: Acil ameliyata alındım, az kalsın gidiyordum! - Magazin haberleri

Ebru Şancı ölümden döndü: Acil ameliyata alındım, az kalsın gidiyordum!

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Ebru Şancı, sevenlerini korkuttu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bağırsaklarının düğümlendiğini ve acil olarak ameliyata alındığını söyleyen eski manken, "Az kalsın gidiyordum!" dedi

09.08.2022 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Instagram hesabını aktif kullanan ve bir süredir sosyal medya paylaşımlarına ara veren eski manken Ebru Şancı, yayınladığı gönderi ile sevenlerini bilgilendirdi.

  • Bir süredir yaşadığı sağlık problemlerine değinen Şancı, bağırsaklarının düğümlendiğini ve acil olarak ameliyata alındığını söyledi.

  • "AKCİĞERİME PIHTI GELMİŞ"

    "Az kalsın gidiyordum!" diyen 38 yaşındaki eski manken, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Bir sabah şiddetli bir ağrıyla uyandım. Karnıma öyle bir kramp girdi ki bıçak gibi saplanıyor. Vücut direnci yüksek biriyimdir, benim acı eşiğim de yüksek. Dedim ki herhalde apandisit. Koştum hastaneye gittim. Doktorum ultrason istedi. Ultrasonda sıra vardı ben de sabırsız biri olduğum için "Hocam ben mide spazmı geçiriyorum bana serum takın ben iyi olurum." dedim. Serumdan sonra bir şeyim yoktu çıktım hastaneden 15 dakika sonra korkunç ağrı geri döndü. Normal olmadığını düşündüm. Sonra gittim ultrason çektirdim. Hiç olmayan binde bir olan bir şeyle karşılaştık. Bağırsaklarım düğümlenmiş. Cerrahlar geldi apar topar, "Ameliyata almak zorundayız." dediler. Ameliyat oldum. Şiddetli kusmadan akciğerime pıhtı gelmiş. Gidiyordum az kalsın. Bedenim iyileşti ama ruhum iyileşmedi. O yüzden uzun süredir burada yoktum.

  • ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Mila ve Ceylin adında ikiz kızları olan çift, 2020'de de oğulları Kürşad Fırat'ı kucaklarına alarak, üçüncü kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

  • 'RTÜK' ESPRİSİ

    Geçtiğimiz aylarda bir mekanda eğlenen ikili, objektif karşısına geçmişti. Eşiyle birlikte poz veren Şancı, Alpaslan Öztürk'ün dekoltesini kapattığı o anları, "RTÜK genel müdürü..." şeklinde esprili bir not ile yayınlamıştı.

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