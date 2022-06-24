"KENDİ SÜTÜMÜ YÜZÜME SÜRÜYORUM"

Öte yandan sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Şancı, takipçilerinden gelen bir soruya yanıt vermişti. Ebru Şancı, cildinin pürüzsüz olmasının sırrını şu sözlerle açıklamıştı:

Hep soruyorsunuz; tam samimiyetimle söyleyeceğim. Belki bilen vardır, yapan da vardır. Kendi sütümü sürüyorum yüzüme tonik niyetine. Buzdolabına koyuyorum. Bazen sabah-akşam siliyorum. Patentini almayı düşünüyorum. Cildim gördüğünüz gibi kaymak gibi.