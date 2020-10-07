ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyhan rolünü canlandıran oyuncu Ebru Şahin, Twitter'da her hafta gündem oluyor. Geçtiğimiz aylarda NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman ile ilişkisiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin aslında kimdir? İşte Ebru Şahin'in jayatına dair detaylar...

EBRU ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Ebru Şahin 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır.

EBRU ŞAHİN'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NELERDİR?

Diziler

Savaşçı (Didem)

İstanbullu Gelin (Burcu Selimer)

Yasak Elma (Hira)

Hercai (Reyyan Şadoğlu)

Sinema

Babam (Nilüfer)

Kan Parası (Didem)

Şuursuz Aşk (Menekşe)