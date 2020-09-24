Ebru Polat, geçtiğimiz gün bir AVM çıkışında görüntülendi. Polat, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurduğu kozmetik markasıyla iş hayatına atılan Polat, "Bu hafta iş hayatım için çok önemli adımlar atılacağım. Katar'dan iş ortaklığı için görüşmeler için masaya oturacağım. Dünyaya açmamız için önemli görüşme olacak" dedi.

Maskesi ve kıyafetinin uyum içinde olmamasıyla ilgili konuşan şarkıcı, "Süs peşinde değilim. Sağlığım daha önemli. Maske takmayanlar utansın" şeklinde konuştu.