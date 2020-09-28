Şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı bir açıklama ile dikkat çekti.

Zaman zaman takipçileriyle dertleşen Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hayatımda yakın gördüğüm kim varsa sildim. Sevgiliyse ayrıldım, kankaysa küstüm. Beni hak etmiyorsunuz. Yeni arkadaşlar tanımanın vakti geldi.