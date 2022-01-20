Ebru Gündeş'ten Cenk Eren'e destek

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Cenk Eren, Tanju Okan, Ferdi Özbeğen, Selda Bağcan ve Barış Manço şarkılarını seslendirdiği “Repertuvar” proje albümlerindeki yorumculuğuyla beğeni topladı.

Eren, geçtiğimiz hafta çıkardığı sözlerini yazdığı, bestesi ve düzenlemesi Okay Barış’a ait olan yeni şarkısı “Kadife Örtü”ye gelen güzel yorumlardan da oldukça mutlu olduğunu ifade etti.

"ŞARKIN DA YORUMUN DA KADİFE GİBİ"

Cenk Eren’e sanat dünyasından birçok ünlü isim övgüler yağdırırken, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de sosyal medya hesabından “Kadife Örtü’nün klibini paylaştı.

Gündeş, gönderisine, “Gerçekten şarkın da, yorumun da kadife gibi. Hayırlı olsun arkadaşım..." notunu düşerek, arkadaşına destek verdi.

Cenk Eren'e en büyük destek Sezen Aksu'dan gelmişti.