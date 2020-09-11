Muhabirler, Eren'e bu sözünü hatırlatılınca sanatçı, şu şekilde cevap verdi:

Arkadaşlar ben orada yaptığım yorumda Defne Hanım için kötü bir yorum yapmadım. Hatta onu övdüm. Sizlerin bana sorduğunuz sorularda benim Defne Hanım'la 'arkadaş' olduğumuzu soruyorsunuz, hayır ben Defne Hanım ile arkadaş değilim.

Ona "Küs müsünüz?" diye soruyorsunuz, ne küslüğü zaten arkadaş değilim, neden küs olayım. "Defne Hanım'a kırgın mısınız?" diye sordunuz, neden kırgın olayım arkadaşlar ben Defne Samyeli Hanım'ı tanımıyorum. Bana onu ısrarla sormayın.