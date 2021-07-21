Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ebru Cündübeyoğlu'dan 46. yaş pozu - Magazin haberleri

Ebru Cündübeyoğlu'dan 46. yaş pozu

Eski Türkiye güzeli ve oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, tatilinden kesitleri takipçileriyle paylaştı. Bikinisiyle objektif karşısına geçen Cündübeyoğlu, gönderisinde, "Yaz kızım: 21 yaş 46..." ifadelerini kullandı

21.07.2021 - 12:36 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 1993 yılında Türkiye 4. Güzeli seçilen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde yaz sezonunu açtı.

  • Gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran Cündübeyoğlu, bikinisiyle poz verdi. Üzerine kareli bir gömlek giymeyi tercih eden ünlü oyuncu, paylaşımına, "Yaz kızım: 21 yaş 46..." notunu düştü.

  • Yayınladığı fotoğraflarla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Ebru Cündübeyoğlu'na, "Maşallah" yorumları yapıldı ve çok sayıda nazar boncuğu emojisi geldi.

  • Üçüncü kez bebek heyecanı yaşayan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, çocuklarıyla birlikte Çeşme'ye gitti. Tatilinden kesitleri sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Korel, eşi ile birlikte gün batımında çekildiği fotoğrafı, "An..." notuyla yayınladı. 

  • Mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, kızları Su ile tekne tatiline çıktı. Altuğ, eşi ve kızı ile birlikte çekildiği bu kareyi, Instagram hesabından, "Ailem..." notuyla yayınladı. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!