'Dünyanın Gecesi' sergisi Fişekhane'de

Contemporary İstanbul Vakfı, fotoğraf sanatçısı ve senarist Ebru Ceylan’ın kişisel sergisi 'Dünyanın Gecesi'ni 29 Temmuz'a kadar Fişekhane Cocoon’da sanatseverler ile buluşturuyor.
Fotoğraf sanatçısı ve senarist Ebru Ceylan’ın Alman filozof G.W.F Hegel’in Tinin Fenomenolojisi adlı eserinde geçen bir metinden ilham alarak oluşturduğu 'Dünyanın Gecesi' adlı sergisi Fişekhane Cocoon’da sanatseverlerle buluştu.
Contemporary İstanbul Vakfı'nın ev sahipliği yaptığı sergide Ceylan varlık ve ontoloji öncesi olduğu varsayılan, ve “gece” metaforuyla kavramsallaştırılan bir “boşluktan referans alıyor. Sergide yer alan ve sanatçının son iki yılda çektiği monokrom doğa fotoğrafları serisi, Hegel’in “gece” metaforu ile güçlendirdiği bir atmosferin şiirselliğinden izler taşıyor.
Sanatçının ilham aldığı o “gece” de, her şey belli belirsiz, her şey henüz tamamlanmamış ve eksik ve her şey bir oluş içerisinde. Ebru Ceylan, aynı zamanda, Hegel’in de köşe taşlarından birini oluşturduğu felsefe disiplininin kesinlikten uzak, açık uçlu doğasıyla; sanatın çağırışımlar, metaforlar ve sorularla dolu dünyası arasındaki yakın ilişkiyi, sergi aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.
Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanatın fotoğraf dalının önemini anlatmak ve yaygınlaşması için hem Contemporary Istanbul Vakfı hem de Contemporary Istanbul fuarında destek verdiklerini belirtip ekledi: "Türkiye’deki sanatçıların görünürlüğünü arttırmak üzere 2023 yılında Contemporary Istanbul fuarında fotoğraf bölümü oluşturmayı planlıyoruz. Hem sanatçıları hem de koleksiyoncuları fotoğraf konusunda teşvik etmek için çalışmalar yürütmenin yanında yabancı çağdaş fotoğraf galerilerin bu bölümde yer almalarını sağlamayı ve Türkiye’deki gelişmiş baskı teknolojilerini kullanarak burada eser üretimleri yapmalarını ön görüyoruz.”
Ebru Ceylan’ın kişisel sergisi 'Dünyanın Gecesi' 29 Temmuz'a kadar Fişekhane Cocoon’da sanatseverler ile buluşuyor.
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