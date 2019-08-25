Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre paralimpik tenisçi Ebru Bulgurcu, Litvanya'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinde Rus partneri Ludmila Bubnova ile şampiyonluğa ulaştı.

Ebru-Bubnova çifti, finalde Wendi Schutte (Hollanda)-Evgeniya Korotkina (Rusya) ikilisini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Milli sporcu, tekler finalinde ise çiftler kategorisindeki partneri Bubnova'ya 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenildi.