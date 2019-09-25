25 EYLÜL 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerNedir

Ebola virüsü nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri, korunma yolları ve tedavisi

Ebola virüsü kanamalı ateş olarak adlandırılan, hayati tehdit bulunduran viral enfeksiyondur. Ebola virüsünden korunması hastalardan uzak durarak bulaşması engellenebilir. Peki, ebola virüsü nedir? Ebola virüsünün belirtileri nelerdir? Ebola virüsünün tedavisi var mı?

25.09.2019 - 10:21 | Güncelleme: Nedir
Ebola virüsü nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri, korunma yolları ve tedavisi

Ebola virüsü bulaşıcı ve öldürücü bir virüstür. Afrika’da bulunan bir nehirin adıyla anılmaktadır. Ebola kanamalı ateş olarak da adlandırılmaktadır.  

Ebola Virüsünün Bulaşması Ve Kuluçka Süresi 

Virüsün vücuda girmesi ile 2 ile 21 gün içerisinde semptomlar ortaya çıkmaya başlar. 8 ya da 10 gün içinde gözükmeye başlar. 

  • Kan ve salgılan vücut sıvılarıyla bulaşma görülür. (salya, idrar, kusmuk, dışkı ve meni) 
  • Kullanılan eşyalar ve direkt olmayan yollardan temas halinde bulaşır. 
  • Hastalık bulunan hayvanlardan geçer. 
  • Hasta yakınları, hastayla yakın temasta olan kişiler, sağlık görevlileri ve defnedilmede görev alan kişilere bulaşma riski yüksektir. 

Ebola Virüsünün Belirtileri 

  • Yüksek ateş 
  • Halsizlik 
  • İştahsızlık 
  • Baş ağrısı 
  • Kas Ağrısı (sırtta ve göğüste daha çok görülür.) 
  • Karın Ağrısı 
  • Vücutta döküntüler 
  • Kusma ve ishal 
  • Mide ve bağırsakta sorunlar 
  • Tansiyon düşmesi 
  • İç ve dış kanamalar 
  • Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozukluklar 

İlerlemiş durumda trombositlerde ve beyaz kürelerde azalma karaciğer fonksiyonlarının da yükselmesi hali gözükür. Bağışıklık sistemi zayıflayarak pıhtılaşma sorunları ortaya çıkar. 

Ebola virüsü şüphesi; ELISA yöntemiyle IgG tayini, PCR ve virüs izolasyon testleri ile teşhisi konulmaktadır. 

Ebola Virüsü Tedavisi 

Hastalar izole edilerek destek tedavisi uygulamasına başlanılır. Kesin olan bir tedaviye sahip değildir. Daha çok semptomlara yönelik bir tedavi uygulanmaktadır. Elektrolit ve sıvı dengesi sağlanır; oksijen ve tansiyon satürasyonu düzene sokulmaya çalışılır. Ortaya çıkabilecek enfeksiyonlar için önlem alınır. 

Eboladan Korunma Yolları Nelerdir? 

Belli bir tedavisi olmadığı için kesinlikle korunma yolları sağlanmalı ve bulaşması engellenmelidir. Hastalar ile yakın temastan kaçınmak gerekir. Temas halinde olanların da hemen karantinaya alınması sağlanmalıdır. Sağlık görevlilerinin koruyucu giysiler giymesi şarttır. Salgın olan ülkelerden gelenlerin kontrol edilmesi ve kişisel temizlik ve hijyen sağlanmalıdır. Bulaşan hayvanların ürünlerinden uzak durmalı erkek hastalarda 7 hafta süresince spermleri ile bulaşma sağladıkları için cinsel temastan kaçınılmalıdır. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Okulda ortalığı karıştıran söylenti
Okulda ortalığı karıştıran söylenti
Küvet pozu olay oldu!
Küvet pozu olay oldu!
Yargıtay'dan önemli tazminat kararı
Yargıtay'dan önemli tazminat kararı
Küçük kızı yangından böyle kurtardı!
Küçük kızı yangından böyle kurtardı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X