Bütün dünyada pandemi haline gelen korona virüsün yayılmasını engellemek için ülkemizde Bilim Kurulunun kararı ile yaklaşık 18 milyon olan öğrencinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar eğitimi aksatmamak için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim verilecektir. EBA sistemi ile ilgili merak edilen konulardan biriside EBA Veli Girişi Nasıl Yapılır? Bu konu ile ilgili detayları araştırdık.

EBA VELİ GİRİŞİ

EBA sistemine veli olarak giriş yapabilmek için öncelikle e-devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılacaktır. Siteye girdiğinizde öncelikle üstteki menüden “Veli Girişi” ni seçmelisiniz. Bu işlemden sonra sistem sizi otomatik olarak e-devlet sistemine yönlendirecek. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yaptığınız zaman karşınıza EBA Veli Sistemi ana ekranı çıkacaktır. Henüz e-devlet şifresi olmayan velilerin ise, PTT şubelerinden bu şifreyi edinmeleri gerekmektedir. Eğer, birden fazla öğrencinin velisi iseniz öncelikle sol üst köşede yazan ismin yanına bulunan 'ok' butonuna basarak, durumunu kontrol etmek istediğiniz öğrenciyi seçmelisiniz.

Ekranın sağında bulunan takvimden çocuğumuzun göreceği etkinliklerini, çalışmalarını, tatil günlerini ve yazılı sınavlarını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bunların haricinde ekranın solunda bulunan menüden 'dersler' butonuna bastığınızda öğrencinin aldığı tüm dersler karşınıza çıkacaktır. Burada öğrenmek istediğiniz dersi seçip konu detayına tıkladığınızda, çocuğumuzun ilgili konularda yer alan içeriklerdeki performans durumunu ve tamamlama yüzdesini görebileceksiniz. Çocuğunuz ders içeriklerini tamamladıkça konu tamamlama yüzdesi artacaktır. Sayfada bulunan konu performansı ise çocuğumuzun bir konuda yer alan sınavlardaki ve testlerdeki performansıyla ilişkilidir. O derse ait ödevi var ise bu ekrandan derslerinin altındaki ödev uyarılarını rahatlıkla görebilirsiniz.

Eğitim Bilişim Ağı online sisteminde veli sayfasında ekranın sol tarafında bulunan menü butonundan 'çalışmaları' kısmını tıkladığınız zaman öğretmen tarafından öğrenci atanmış çalışmalar, bu çalışmaların başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte öğrencinin çalışmada ilerleme durumu da ekrana gelecektir. Sisteme giriş yapan tüm veliler yine EBA sistemi üzerinden çocuklarına ait olan bütün çalışmaları ve dersleri tamamlama durumları, EBA kullanımına bağlı olarak ders konularındaki performanslarını görebilir, EBA akademik başarısını, puanı ve sıralamasını, proje ve sertifikalarının da yer aldığı EBA portfolyolarını görebilir ve inceleyebilirsiniz.