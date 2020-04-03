03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülkemizde hızla yayılan ve ölümcül olan koronavirüs salgınını önlemeğe yönelik alınan tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından Vodafone, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere MEB’in verdiği 3 GB’ın üstüne 3 GB daha ekleyerek bütün mobil abonelerine toplam olarak 6 GB internet tanımlıyor. Peki, EBA ücretsiz internet Vodafone nereden ve nasıl yapılır? Konu ile ilgili merak edilenleri detayları ile araştırdık.
EBA Ücretsiz İnternet Vodafone Nereden Ve Nasıl Yapılır?
Ülkemizde 18 milyon öğrencinin Koronavürüs salgınının başlaması ile birlikte virüsün ağır durumu hafifletmek amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin uzaktan eğitim almalarına karar verilmiştir. Alınan bu tedbirler doğrultusunda uzaktan eğitim sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminden faydalanmak isteyen kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu 3 GB'lık desteğine 3 GB daha ekleyerek toplam olarak 6 GB internet tanımlayacak.
Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, ortak olarak çalıştıkları şirket, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Vodafone iletişim, MEB’nın ülkemizde hızla yayılan koronavirüs covid-19 salgını sebebi ile okulların tatil edilmesi ve salgın bitene kadar EBA sistemi aracılığı ile uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmesi üzerine kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız bütün abonelerine uzaktan eğitimin verileceği sürenin bitimine kadar destek olacaklarını açıkladı. Vodafone Milli Eğitim Bakanlığın bu kapsamda öğrencilerine sunduğu 3 GB desteğe ek olarak 3 GB kadar ücretsiz internet hediye etme kararı aldı. Vodafone bu kampanya kapsamında kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine toplam 6 GB internet tanımlamaya başladı.
Vodafon öğrencilere sunduğu bu ücretsiz 6GB kampanyası dâhilinde kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız bütün Vodafone abonelerinin, MEB' na ait olan eba.gov.tr ve EBA sistemi uygulaması üzerinden hizmet sunan Türkiye'nin dijital eğitim platformuna hiçbir ek işlem yapmadan öğrencilerin kolaylıkla ulaşımı sağlayabilecektir.
Vodafone’nun ücretsiz olarak sunduğu internet kampanyalarından birisi olan Vodafone EBA 3 GB ücretsiz internet kampanyasına katılmak ve 3 GB ücretsiz interneti almak için her hangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Bütün Vodafone faturalı veya faturasız abonelerin hatlarına otomatik olarak tanımlanacaktır.
3 GB hediye internet ile faturalı ya da faturasız bütün aboneler EBA üzerinden ücretsiz erişim sağlayacaktır. Vodafone 3 GB ücretsiz internet aylık olarak bütün hatlara tanımlanmıştır. Her ay tekrarlanan bu kampanyada aylık tanımlanan internet 3 GB olacaktır.
Vodafone EBA 3 GBÜ ücretsiz İnternet Vodafone hatlarının hepsine otomatik olarak tanımlanmış ayrıca aylık olarak kullanıma uygudur. Eba paketi otomatik olarak her ay yenilenecektir.
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