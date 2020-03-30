EBA TV frekans bilgileri uzaktan eğitim süreci başladıktan sonra merak konusu oldu. Sizler için EBA TV nedir? İlkokul, ortaokul ve lise EBA TV frekans bilgilerini hazırladık.

EBA TV Nedir?

EBA TV Türkiye'de korona virüs pandemisi görülmesi ile birlikte ilk, orta ve lise öğrencilerinin uzaktan eğitim görebilmeleri adına TRT Kurumu ve MEB işbirliği ile TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise şeklinde 3 ayrı kanal olarak 23 Mart 2020'de yayına başlayan sisteme verilen isimdir.

Frekans Bilgileri Nelerdir? Yayın Akışı Nasıl Sağlanır?

Yayınların TÜRKSAT uydu parametreleri aşağıda sıralanmıştır.

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

TURKSAT Kanal Güncelle Sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı Televizyonlarda EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

TURKSAT Kanal Güncelle Sistemine sahip uydu alıcılarda veya uydu alıcılı Televizyonlarda EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

TURKSAT Kanal Güncelleme Sistemi bulunmayan televizyonlarda SD (standart çözünürlüklü) kanal bulma nasıl yapılacak?

Daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı veya uydu alıcılı cihazınızda Kadırga TV yazan kanal seçildiğinde EBA TV İlkokul SD, Köy TV yazan kanal seçildiğinde EBA TV Ortaokul SD, Meltem TV yazan kanal seçildiğinde EBA TV Lise SD kanalı görülecektir. Ancak arama listenizde bu kanallar yoksa 11916 MHz, Vertical (Dikey),Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV'ye elle girerek manuel tarama yöntemiyle bulabilirsiniz. Ayrıca TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık konumuna getirerek tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD ve EBA TV Lise SD yayınlarını bulabilirsiniz.

TURKSAT Kanal Güncelleme Sistemi olmayan cihazlarda HD (yüksek çözünürlüklü) kanal bulma nasıl yapılacak?

Uydu alıcılarında veya uydu alıcılı Televizyonlarında 12084 MHz, Horizontal yani Yatay, Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel tarama yöntemi ile bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD ve EBA TV Lise HD yayınlarını bulabilirsiniz.