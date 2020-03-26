TRT EBA TV ders tekrarları, bu sabahki derslerin bitmesinin ardından öğrenciler ve velilerin gündeminde. EBA TV ders tekrarları kolaylıkla izlenebiliyor. EBA TV, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin uzaktan verilmesi kararının ardından, derslerin anlatıldığı mecra olarak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Öğrenciler haftalık ders programında sabah yayınlanan derslerin tekrarlarını öğleden sonra ve akşam izleyebiliyor. İşte EBA TV ders tekrarları...

TRT EBA TV DERS TEKRARI İZLE - 26 MART PERŞEMBE

TRT EBA TV ders tekrarlarını ilkokul - ortaokul için saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da, lise için 15.00-21.00 arasında izleyebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linkten de istediğiniz zaman EBA TV ders tekrarları izleyebilirsiniz.

EBA TV DERS TEKRARLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV FREKANSLARI

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

TRT EBA TV DERS TEKRAR SAATLERİ

Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

TRT-EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.

EBA TV DERS İÇERİKLERİ

TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.

Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.