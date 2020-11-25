EBA TV ile öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden uzaktan olarak devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Öğrenci ve veliler, EBA TV canlı ders programını ve TRT EBA TV frekans bilgilerini araştırıyor. İşte detaylar...

TRT EBA TV DERS PROGRAMI (23-27 Kasım)

MEB yeni dönem uzaktan eğitim dersleri için ders programını paylaştı. İşte 23-27 Kasım EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı...