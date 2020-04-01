EBA TV canlı yayını uzaktan eğitim sürecinin en önemli deneyimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. EBA TV ile öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. EBA TV canlı yayını ve detaylar haberimizde...

EBA TV CANLI YAYIN İZLE 1 NİSAN 2020

EBA TV, internetten aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izlenebilir. Ayrıca tekrar derslerine de yine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı yayın linkine tıkladıktan sonra sınıflarını seçerek dersleri izleyebilir.

EBA TV'Yİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV DERS PROGRAMI (YENİ)

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim kapsamında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni ders programı ve yayın akışı ile ilgili detayları paylaştı. İşte 30 Mart-03 Nisan ders programı ve yayın akışı...

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ - AYARLARI

HD Alış Bilgileri

Polarizasyon: yatay (H)

Alış frekansı: 12.084 MHz

FEC: 2/3

Sembol oranı: 13.750

SD Alış Bilgileri

FEC: ¾

Sembol oranı: 30.000

Polarizasyon: dikey (V)

Alış frekansı: 11.916 MHz

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

EBA TV NEDİR?

Eba TV, TRT Eba kanalı aracılığıyla dersleri takip edebileceğimiz bir sistemdir. Bu kanaldan işlenecek tüm konuları takip edebiliyor; anlamadıkları konuları tekrar etmek ve konuya dair soru çözmek için eba.gov.tr adresinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca konuyu kaçırdıklarında Eba TV üzerinden tekrarını da izleyebiliyorlar.