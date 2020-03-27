EBA TV ile uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA VE TRT aracılıyla geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci EBA TV canlı izle ile derslerine uzaktan eğitim olarak devam edecek. Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak ya da TRT’nin farklı kanallarında EBA TV bağlantısından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim görecekler. İşte TRT EBA TV canlı yayın izle 2020...

EBA TV CANLI YAYINI İZLE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından eğitimin verileceği kanalları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* TRT EBA TV'de derslerimiz 23 Mart Pazartesi 09.00'da başlıyor.

EBA TV İlkokul

EBA TV Ortaokul

EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde

Frekans bilgilerimiz ve şifreli yayın platformu kanal sıralaması görselde

EBA TV CANLI YAYINI İZLE

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA TV UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI (İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE)

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

MEB OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorular da öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

30 Nisan 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle okulların 4 Mayıs tarihinden önce açılmayacağı ön görülüyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.