EBA TV canlı yayını uzaktan eğitim sürecinin en önemli deneyimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. EBA TV ile öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden uzaktan olarak devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. 2020 - 2021 eğitim yılı için yarın EBA TV üzerinden uzaktan eğitim dersleri başlayacak. Öğrenci ve veliler, EBA TV canlı ders programını ve TRT EBA TV frekans bilgilerini araştırıyor. İşte detaylar...