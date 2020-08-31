EBA ortaokul dersleri başladı. 31 Ağustos 2020 itibariyle EBA ile uzaktan eğitim start verdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak 23 Mart'ta 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV'yi yayına alan TRT, 3 haftalık hazırlık dönemi için çalışmalarını tamamlanarak ilk eğitim bugün verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının bugün başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

Ortaokul öğrencileri 1 Eylül Salı günü hangi derslerin olduğunu merak ediyorlar. İşte EBA ortaokul ders programı...

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI 1 EYLÜL SALI

09.00 SOSYAL BİLGİLER-5 Üretim, Dağıtım ve Tüketim 09.30 FEN BİLİMLERİ-5 BiyoÇeşitliliği Tehdit Eden Faktörler 10.00 SOSYAL BİLGİLER-6 Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim 10.30 FEN BİLİMLERİ-6 İç Salgı Bezleri 11.00 SOSYAL BİLGİLER-7 Üretim, Dağıtım, Tüketim 11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Bitki ve Hayvanlarda Üreme 12.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Türkiye'nin Tapu Senedi Lozan Antlaşması) 12.30 FEN BİLİMLERİ-8 Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler 13.00 ARAPÇA-6 Trafik 13.30 MATEMATİK Değişim Problemlerini Çözme 14.00 UYUM İÇİN TÜRKÇE Alışveriş-Genel Tekrar 14.30 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Üretim, Dağıtım ve Tüketim 15.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) BiyoÇeşitliliği Tehdit Eden Faktörler 15.30 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim 16.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) İç Salgı Bezleri 16.30 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Üretim, Dağıtım, Tüketim 17.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Bitki ve Hayvanlarda Üreme 17.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Türkiye'nin Tapu Senedi Lozan Antlaşması) 18.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler 18.30 ARAPÇA-6 (Tekrar) Trafik 19.00 MATEMATİK (Tekrar) Değişim Problemlerini Çözme 19.30 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Alışveriş-Genel Tekrar

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ