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EBA ortaokul ders programı 1 Eylül 2020! Yarın EBA'da hangi ortaokul dersleri olacak?

EBA ortaokul ders programı belli oldu. 31 Ağustos 2020 itibariyle EBA ile uzaktan eğitim başladı. Ortaokul öğrencileri 1 Eylül Salı günü hangi derslerin olduğunu merak ediyorlar. İşte EBA ortaokul ders programı...

31.08.2020 - 20:36 | Güncelleme: ABONE OL
EBA ortaokul ders programı

EBA ortaokul dersleri başladı. 31 Ağustos 2020 itibariyle EBA ile uzaktan eğitim start verdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak 23 Mart'ta 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV'yi yayına alan TRT, 3 haftalık hazırlık dönemi için çalışmalarını tamamlanarak ilk eğitim bugün verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının bugün başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

Ortaokul öğrencileri 1 Eylül Salı günü hangi derslerin olduğunu merak ediyorlar. İşte EBA ortaokul ders programı...

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI 1 EYLÜL SALI

09.00SOSYAL BİLGİLER-5Üretim, Dağıtım ve Tüketim
09.30FEN BİLİMLERİ-5BiyoÇeşitliliği Tehdit Eden Faktörler
10.00SOSYAL BİLGİLER-6Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim
10.30FEN BİLİMLERİ-6İç Salgı Bezleri
11.00SOSYAL BİLGİLER-7Üretim, Dağıtım, Tüketim
11.30FEN BİLİMLERİ-7Bitki ve Hayvanlarda Üreme
12.00T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Türkiye'nin Tapu Senedi Lozan Antlaşması)
12.30FEN BİLİMLERİ-8Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler
13.00ARAPÇA-6Trafik
13.30MATEMATİKDeğişim Problemlerini Çözme
14.00UYUM İÇİN TÜRKÇEAlışveriş-Genel Tekrar
14.30SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)Üretim, Dağıtım ve Tüketim
15.00FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)BiyoÇeşitliliği Tehdit Eden Faktörler
15.30SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim
16.00FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)İç Salgı Bezleri
16.30SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)Üretim, Dağıtım, Tüketim
17.00FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)Bitki ve Hayvanlarda Üreme
17.30T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Türkiye'nin Tapu Senedi Lozan Antlaşması)
18.00FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler
18.30ARAPÇA-6 (Tekrar)Trafik
19.00MATEMATİK (Tekrar)Değişim Problemlerini Çözme
19.30UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Alışveriş-Genel Tekrar

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