EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? sorusunu merak edenler için ayrıntılı yanıtlar hazırladık. İşte EBA öğretmen girişi yöntemi adım adım...

Öğretmenler EBA’ya Nasıl Giriş Yapacaklar?

Bilim kurulu önerisi ile Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye devam edeceklerdir. EBA sistemini, özel okullar da dahil olmak üzere tüm e-okulda tanımlı kurumsal öğretmenler, öğrenciler ve veliler de giriş yapabiliyorlar. EBA girişi ile ilgili her konuda 'www.eba.gov.tr' adresinde "yardım" butonu altında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Eğitim Bilişim Ağı olan EBA sistemine öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden öğretmenlere özel EBA kullanım simülasyonlarını da video ve görsellerle yayınlandı. Sisteme girecek öğretmenler, bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu videolardan kolaylıkla ulaşabilecekler.

Ücretli Öğretmenler EBA'ya Nasıl Giriş Yapacak?

Öğretmenler öncelikle okul idaresinden e-Okul kullanıcı adı ve şifresi almaları gerekmektedir.

EBA'da sağ üst köşede "Giriş" seçeneğine tıklanacak.

Ardından karşınıza gelen seçeneklerden "MEBBİS Bilgileri İle Giriş" seçeneği tıklanacaktır.

Güvenlik Kodu ve TC kimlik Numarası girilecektir.

Ayrıca Mebbis Şifresi yerine idareden alınan E-Okul şifresi girilecektir.

Giriş Yap butonuna tıklayıp giriş yapılacak. Ayrıca MEB EBA'ya e-Devlet Giriş butonu da ekledi.