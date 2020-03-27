27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin ders takibi yapmaları adına EBA sistemi geliştirildi. EBA'ya giriş yapmak isteyen öğrenciler şifre oluşturarak sisteme giriş yapabiliyor. İşte EBA giriş ekranı 2020...
Eğitim Bilişim Ağına (Eba) Nasıl Giriş Yapılacak?
Eğitim Bilişim Ağına yani EBA ya giriş yapmak için öğrencilerin öncelikle ilk olarak şifre oluşturması gerekmektedir. Peki Eğitim Bilişim Ağına (Eba) nasıl giriş yapılacak? Bu sorunun cevabını ise şu şekilde açıklayabilir.
Şifre oluşturmak isteyen bütün öğrenciler aşağıdaki adımları aşama aşama takip ederek şifrelerini oluşturabilecekler.
Eğitim Bilişim Ağına yani EBA’ ya giriş yapmak isteyen öğrenciler için şifre oluşturma işlemi iki farklı aşamada gerçekleştirilebiliyor. Bütün öğrenciler bir kereye mahsus olarak “ EBA Hesabı Oluştur” butonuna basarak veli veya öğretmenlerine her hangi bir şekilde başvurmadan şifre belirleyebiliyorlar. EBA hesabı oluşturmak isteyen öğrenciler için gerekli adımlar ise aşağıda listelenmiştir;
Eba Giriş 2. Yöntem
Veliler Nasıl Girecek?
Eğitim Bilişim Ağı olan EBA'ya veli olarak giriş yapabilmek için öncelikle e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanılacak olduğunu unutmamak gerekir. Bu bilgiler sağlıklı bir şekilde girildikten sonra veliler, EBA Veli Sistemi ana ekranına ulaşabileceklerdir. Henüz e-devlet şifresi olmayan veliler ise kendilerine en yakın PTT şubelerinden bu şifreyi edinebilirler.
Öğretmenler Eba'ya Nasıl Giriş Yapacak?
Eğitim Bilişim Ağı olan EBA' ya öğretmenlerin girişi ise, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile rahatlıkla erişebilecekler.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden öğretmenlere özel EBA kullanım simülasyonlarını da yayımlandı ve bu simülasyonlar aracılığı ile öğretmenler, bu konuda ayrıntılı bilgiye bu videolardan kolaylıkla ulaşabileceklerdir.
Derslere Nasıl Erişilecek?
Eğitim Bilişim Ağında yani EBA da yer alan ders içeriklerinin yer aldığı bölüm “Dersler” sayfasıdır. Bu bölümde sınıf seviyelerine ve ayrıca derslere ait içerikler Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu müfredat yapısına göre uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyelerine göre bir dersin sayfasında o dersin üniteleri, kitabı, kütüphane ki içerikleri ve bütün ünite testleri yer almaktadır. Verilen ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları net bir şekilde görebilirsin. Dilerseniz “ Tüm Dersler” düğmesine basarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de rahatlıkla erişebilirsin.
Eba'nın Şifresi Velinin Cebine Gönderilecek
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs salgınından dolayı eğitimin belli bir süreliğine Eğitim Bilişim Ağı üzerinden gerçekleştirileceğini hepimiz biliyoruz. Bu eğitimi sağlamak adına gerek TRT kanalları gerekse de internet üzerinden yayınlanan EBA sayfasına girişte internet altyapısının arka planında test çalışmaları yapıldığı için bazı sorunlar yaşanabileceğini belirterek, "Bu sorunlar sebebi ile EBA Giriş şifresini almayan her öğrencinin velisinin cep telefonuna çocuklarının EBA ‘ya girişini sağlayacak şifre gönderilecektir." dedi.
Milli Eğitim Bakanlını Bakan Ziya Selçuk'un dün uzaktan eğitim süreciyle ilgili olarak Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Paylaşılan bu görüntülere göre Bakan Ziya Selçuk, velilere uzaktan eğitime ilişkin detaylı bilgi verdi ve ayrıca soruları yanıtladı.
23 Mart 2020 tarihinde başlayan uzaktan eğitime ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Ziya Selçuk, son olarak 30 Nisana kadar uzaktan eğitimin devam edeceği ve okulların ne zaman açılacağına ilişkin şu an bir karar bulunmadığını ifade etti. Bakan Ziya Selçuk, kesin olarak okulların açılacağı bu tarihi koronavirüsün yayılımı doğrultusunda Bilim Kurulu Kararı ile ülkedeki durumun belirleyeceğini ifade etti.
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