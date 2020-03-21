21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs önlemleri kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta TRT ve EBA üzerinden uzaktan eğitim görecek. EBA'ya, özel okullar da dahil olmak üzere tüm e-okulda tanımlı öğretmenler, öğrenciler ve veliler giriş yapabilecek. Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet hesap bilgileri, öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleri, veliler ise e-devlet hesap bilgileri ile EBA'ya girebilecek. İşte uzaktan eğitimde tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim başlatılacak. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart tarihlerinde TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek.
TRT'den yapılacak eğitimlerde öğrenciler, bir program dahilinde kendilerine uygun saatlerde derslerini dinleyecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan binlerce ders videosunun yer aldığı EBA'ya "www.eba.gov.tr" adresinden ulaşım sağlanacak. Bunun yanı sıra mobil cihazlara, App Store ve Google Play üzerinden EBA uygulaması indirilebiliyor.
EBA'ya, özel okullar da dahil olmak üzere tüm e-okulda tanımlı öğretmenler, öğrenciler ve veliler giriş yapabiliyor. Bu konuda "www.eba.gov.tr" adresinde "yardım" butonu altında ayrıntılı bilgiler yer alıyor.
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ
"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. "EBA Giriş" ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.
EBA ŞİFRESİ OLUŞTURMA
İki farklı şekilde şifre oluşturabililirsin.
a) “EBA Hesabı Oluştur” butonu ile:
Bir defaya mahsus olmak üzere “EBA Hesabı Oluştur” butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifreni belirleyebilirsin. Bunun için:
b) Veline ya da Öğretmenlerinden Birine Başvurarak Şifre Oluşturma:
EBA Giriş ekranında Öğrenci -> EBA yolunu izle. EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin.
EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.
Güvenlik kodunu gir ve “Gönder” butonuna tıkla.
Bir aktivasyon yöntemi seç:
"Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçersen açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.
"e-Postayla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı e-posta hesabına gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.
"Cep Telefonuyla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı cep telefonu numarana gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.
Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için "Yeni Şifreni Belirle" ve “Kaydet”e tıkla.
Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girmelisin.
Güvenlik kodunu girip “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.
EBA ŞİFRESİ UNUTTUM? EBA ŞİFRE YENİLEME
"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.
Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.
TC Kimlik Numaranı gir.
Bir doğrulama yöntemi seç.
e-Postayı seçtiysen:
Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.
Cep telefonunu seçtiysen:
Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.
UZAKTAN EĞİTİM TELEVİZYONDA OLACAK
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TRT - EBA TV uzaktan eğitim yayınlarının, dijital tv yayın platformlarındaki bilgileri netleşti.
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