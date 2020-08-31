Bütün dünyada etkisini gösteren ve çok hızlı bir şekilde bulaşması mümkün olan Covid-19 olarak da bilinen koronavirüs’e karşı Milli Eğitim Bakanlığı tedbiri Eğitim ve Bilim Sistemiyle (EBA) aldı. Bu sayede çocuklarımız evinde güvenli bir biçimde kalabilecekler ve eğitim öğrenim hayatına Eğitim ve Bilişim Sistemi ile devam edeceklerdir. Elbette her yeni olan şey de sorunlar baş gösterebilir. EBA Giriş hatasının özetle sisteme yapılan aşırı yükleme neticesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
Milli Eğitim Bakanlığı bu duruma karşı kısa süre içerisinde önlemini aldı ve bir sınıf bazlı öğrenci çizelgesi hazırladı. Yoğunluk sebebiyle sistemin kilitlenmesini önlemek adına artık öğrenciler sınıflarına göre kendilerine tahsis edilmiş saat aralıklarında sisteme girebilecekler.
EBA GİRİŞ YAPAMIYORUM
Milli Eğitim Bakanlığı'nın salgına tedbir olarak çıkardığı EBA sisteminin aşırı yüklenmeden dolayı kilitlendiğini söylemiştik. Bu durumu önlemek için Milli Eğitim Bakanlığımız sınıf bazlı giriş sistemine geçiş yaptı artık her sınıf kendine tahsis edilmiş saat aralığında sisteme giriş yapabilecek ve sistem çökmeleri böylece engellenecektir.
Geçen dönem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çizelgeye göre 00:00 saatinden sabah 09:00 Saatlerine kadar hiçbir öğrenci sisteme erişemeyecek sadece öğretmenlerin erişimine açık olacaktır. Saat 21.00’dan 00.00 saatine kadar ise öğrenciler ve ilkokul öğrenci velileri sisteme giriş yapabilecektir. Eğer ilkokul öğrencisi velisi değilseniz yalnızca Pazar günleri sisteme giriş yapabilirsiniz. Bunun dışında ders saati ve aralıkları değişmeye müsait olacağından sınıfınıza tahsis edilmiş saat aralığını eba.gov.tr sitesinden öğrenmek mümkündür.
EBA TV YENİ DERS PROGRAMI
EBA TV 31 Ağustos - 18 Eylül 2020 tarihlerinde geçerli olacak ders programını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. Ders programı şöyle:
— MEB (@tcmeb) August 30, 2020
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