EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? sorusu, uzaktan eğitimi süren öğrenci ve velilerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlangıçta 30 Nisan'a kadar sürecek olan uzaktan eğitimin şimdi uzatılması gündemde. eba.gov.tr üzerinden EBA'ya giriş yapabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor

EBA GİRİŞİ VE EBA ŞİFRE OLUŞTURMA

Öncelikle öğrenciler, EBA sistemine girmek için şifre oluşturmalıdır ve iki şekilde şifre oluşturma olanakları bulunmaktadır.

1 - İlk olarak internet üzerinden eba.gov.tr ’ye girildikten sonra, önce ‘öğrenci’ butonuna sonra ‘EBA Hesabı Oluştur’ butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan ve ihtiyaç duyulmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası veya TC. Kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunun için yapılacak işlem sırası şu şekildedir.

EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

e-Okul bilgilerini girip ‘Giriş’ butonuna bas.

EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

Kendine ya da veline ait e-Posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ardından ‘Şifre Oluştur’ butonuna bas.

Sonrasında girmiş olduğun e- posta adresi ya da cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna bas.

Adımlar, eksiksiz olarak tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda TC kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlediğiniz yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinin ardından ‘Gönder’ butonuna basıldığında ‘Ana Sayfaya ulaşılıyor.

EBA Giriş sayfası için tıklayın

2 - Bir diğerinde ise, işlem basamakları sırayla şöyle

EBA giriş ekranında TC kimlik numaranı ve velin ya da öğretmenin aracılığı ile edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir

Güvenlik kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna tıkla.

'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden size uygun olan herhangi birini seç ve ardından istenen bilgileri gir.

Aktivasyon adımını sırası ile geçtikten sonra karşına çıkacak ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet' e bas. Bu adımları eksiksiz olarak tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda TC kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlediğiniz yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında direkt olarak ‘Ana Sayfa’ya ulaşılıyor.