EBA'da "Canlı Sınıf" uygulaması ilgi görüyor

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmen ve öğrencilerin sanal olarak etkileşimli ders yapabildiği Canlı Sınıf uygulamasına Sakarya'da 8. sınıflardaki 19 bin 333 öğrenci ile 12. sınıflardaki 11 bin 665 öğrenci katılıyor.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından her okul için belirlenen zaman diliminde gerçekleşen canlı sınıflarda öğretmen ve öğrenciler, ev ortamlarından katıldıkları dersleri okuldaymış gibi karşılıklı konuşarak ve soruları birlikte çözerek işliyor.
Uygulamada öğretmenler, öğrencilere canlı ders anlatmanın yanında EBA TV'deki derslerle eş güdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderebiliyor.
Öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği uygulamada, programda bulunan beyaz tahta uygulamasıyla ekran aktif şekilde kullanılarak ve Akademik Destek bölümünden yararlanılarak soru çözümü yapma gibi imkanlardan da faydalanılıyor.
Ayrıca öğretmenler, sistem vasıtasıyla öğrencilerin başarı durumlarını ve projelerini EBA portfolyo üzerinden takip edebiliyor.
Pandemi nedeniyle sınavlara hazırlanan öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkilerinin ve endişelerin azaltılmasının amaçlandığı uygulamaya öğrencilerin katılımının yüksek olduğu gözlendi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, EBA sistemi üzerinden yapılan canlı sınıf derslerin kentte sorunsuz gerçekleştiğini ifade etti.
Uygulamayla öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde etkileşimli dersler aracılığıyla konuların birebir işlenmesinin hedeflendiğini belirten Durmuş, "Öğretmenleriyle iletişim halinde olan öğrenciler, kendilerini daha güvende hissediyor ve eksik konuları hakkında öğretmenlerine soru sorma imkanı bularak gideriyor." açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!