EBA canlı ders uygulaması nasıl ve nereden indirilir? sorusu uzaktan eğitime katılan milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde. EBA derslerini, televizyon ya da bilgisayar yerine telefon ve tabletlerden takip etmek isteyenler özellikle EBA canlı ders uygulamasını indiriyor. EBA ders uygulaması ile ilgili detaylar haberimizde.

EBA CANLI DERS UYGULAMASI İNDİR

Android ve iOS cihazlar için aşağıdaki bağlantıları kullanarak EBA canlı ders uygulamasının ücretsiz bir şekilde indirip, kullanabilirsiniz.

ANDROİD CİHAZLAR İÇİN TIKLAYIN

iOS CİHAZLAR İÇİN TIKLAYIN

EBA UYGULAMASI HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim platformu EBA; 2023 eğitim vizyonu hedefleri ve çağın gereksinimleri doğrultusunda sizler için yenilendi.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur.