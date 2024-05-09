E-YÖKDİL/3 başvuruları bugün sona eriyor! E-YÖKDİL/3 başvurusu nasıl yapılır?
ÖSYM sınav takvimine göre E-YÖKDİL/3 başvuru son günü bugün. Başvurusunu henüz gerçekleştiremeyenler E-YÖKDİL/3 başvurusu nasıl yapılır merak ediyor. İşte E-YÖKDİL/3 başvuru işlemleri
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E-YÖKDİL/3 başvuruları için bugün son gün. 18 Nisan’da başlayan başvurular 9 Mayıs’ta sona eriyor. İşte E-YÖKDİL/3 başvuru ekranı
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E-YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bu yıl e-YÖKDİL sınavı 18 Nisan günü başladı. Henüz başvuru yapmamış olanlar için son başvuru tarihi 9 Mayıs oldu. Sınava başvurmak isteyenler ÖSYM’nin resmi internet sitesine giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilir.
E-YÖKDİL sınav başvurusu için; ais.osym.gov.tr adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmalısınız.
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YÖKDİL 2024/3 İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ YABANCI DİL SINAVI BAŞVURU, SINAV VE SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ
e-YÖKDİL 2024/3 sınavı ise 18 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak. Başvurular 18 Nisan ile 9 Mayıs arasında alınacak ve geç başvuru şansı olmayacak.
Sonuçlar, sınavla aynı gün yani 18 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.