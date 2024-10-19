e-YDS/11 sonuçları açıklandı! ÖSYM ile e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sonuçları sorgulama ekranı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) 19 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. e-YDS/11; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda düzenlendi. Merakla beklenen e-YDS/11 sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek. İşte, ÖSYM ile e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sonuçları sorgulama ekranı…
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Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/11) 19 Ekim 2024 tarihinde 4 ilde düzenlendi. İngilizce ve Farsça olarak uygulanan sınava 5 bini aşkın aday katılım sağladı. Sınav sırasında emniyet görevlileri dahil 317 kişi görev aldı. Sınavın ardından e-YDS/11 sonuçları açıklandı. Peki e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM ile YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sonuçları sorgulama ekranı…
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E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAVI TAMAMLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) 19 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirildi.
e-YDS/11, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda düzenlendi.
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80 SORU İÇİN 180 DAKİKA SÜRE VERİLDİ
İngilizce ve Farsça olarak uygulanacak sınav, saat 13.45'te başladı ve saat 16.45'te sona erdi.
Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verildi. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabildi.
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E-YDS/11 SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
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E-YDS 2024/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Ekim 2024 tarihinde saat 18.10’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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