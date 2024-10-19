Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam e-YDS/11 SONUÇLARI AÇIKLANDI! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM e-YDS 11 sonuçları sorgulama ekranı

        e-YDS/11 sonuçları açıklandı! ÖSYM ile e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sonuçları sorgulama ekranı

        Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) 19 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. e-YDS/11; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda düzenlendi. Merakla beklenen e-YDS/11 sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek. İşte, ÖSYM ile e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 18:15 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/11) 19 Ekim 2024 tarihinde 4 ilde düzenlendi. İngilizce ve Farsça olarak uygulanan sınava 5 bini aşkın aday katılım sağladı. Sınav sırasında emniyet görevlileri dahil 317 kişi görev aldı. Sınavın ardından e-YDS/11 sonuçları açıklandı. Peki e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM ile YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sonuçları sorgulama ekranı…

        • 2

          E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAVI TAMAMLANDI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) 19 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

          e-YDS/11, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda düzenlendi.

        • 3

          80 SORU İÇİN 180 DAKİKA SÜRE VERİLDİ

          İngilizce ve Farsça olarak uygulanacak sınav, saat 13.45'te başladı ve saat 16.45'te sona erdi.

          Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verildi. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabildi.

        • 4

          E-YDS/11 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

          ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        • 5

          E-YDS 2024/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Ekim 2024 tarihinde saat 18.10’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

          E-YDS/11 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Habertürk Anasayfa