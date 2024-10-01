ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS, her ay farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, Yunanca, Bulgarca, İspanyolca, İtalyanca) yapılıyor. Merakla beklenen e-YDS/11 sınavı başvuru tarihleri de belli oldu. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) başvuruları 1-10 Ekim tarihleri arasında alınacak. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsça - İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM AİS ile e-YDS/11 sınavı başvuru ekranı…