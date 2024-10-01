Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam e-YDS/11 sınavı başvuru ekranı! Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsa - İngilizce sınav başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

        e-YDS/11 sınavı başvuru ekranı: ÖSYM ile e-YDS/11 Farsa - İngilizce sınav başvurusu nasıl yapılır?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) 19 Ekim'de yapılacak. Takvimde e-YDS/11 sınavı başvuru tarihleri bilgisine de yer verilmişti. Buna göre, e-YDS/11 sınavı başvuruları 1 Ekim Salı günü itibarıyla başladı. Peki Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsa - İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte e-YDS/11 sınavı başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS, her ay farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, Yunanca, Bulgarca, İspanyolca, İtalyanca) yapılıyor. Merakla beklenen e-YDS/11 sınavı başvuru tarihleri de belli oldu. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) başvuruları 1-10 Ekim tarihleri arasında alınacak. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsça - İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM AİS ile e-YDS/11 sınavı başvuru ekranı…

        • 2

          E-YDS/11 FARSÇA - İNGİLİZCE SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) başvuru tarihleri belli oldu.

          Takvime göre e-YDS/11 sınavı başvuruları 1 Ekim Salı günü itibarıyla başladı ve 10 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

        • 3

          E-YDS/11 FARSÇA - İNGİLİZCE SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

          E-YDS/11 FARSÇA - İNGİLİZCE SINAVI BAŞVURU VE ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          E-YDS/11 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

          e-YDS/11 sınavı ücreti 950,00 TL olarak belirlendi.

          Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırırlar.

          Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.

        • 5

          E-YDS/11 FARSÇA - İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

          ÖSYM takvimine göre Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce), 19 Ekim 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.

          e-YDS 2024/11 Farsça - İngilizce sınav sonuçları, sınavdan hemen sonra aynı gün içerisinde açıklanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        DEM Parti ile tokalaşma
        DEM Parti ile tokalaşma
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Habertürk Anasayfa