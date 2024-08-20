e-YDS/10 sınavı başvuru ekranı: Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) 7 Eylül'de yapılacak. Takvimde e-YDS/10 sınavı başvuru tarihleri bilgisine de yer verilmişti. Buna göre, e-YDS/10 sınavı başvuruları 20 Ağustos Salı günü itibarıyla başlıyor. Peki Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte e-YDS/10 sınavı başvuru ekranı…
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ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca) olarak yapılıyor. Merakla beklenen e-YDS/10 sınavı başvuru tarihleri de belli oldu. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) başvuruları 20-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM AİS ile e-YDS/10 sınavı başvuru ekranı…
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E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAV BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre e-YDS/10 sınavı başvuruları 20 Ağustos Salı günü itibarıyla başladı ve 28 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.
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E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-YDS/10 sınavı başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi gerçekleştirilecek.
Başvuru tamamlandıktan sonra ödeme işlemi ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "e-İşlemler" bölümünün "Ödemeler" alanından yapılabilir.
Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.
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E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce), 7 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. e-YDS 2024/10 İngilizce sınav sonuçları, sınavdan hemen sonra aynı gün içerisinde açıklanacak.
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