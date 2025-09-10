E YDS başvuruları başladı! E-YDS 2025/10 İngilizce başvurusu nasıl yapılır?

E-YDS 2025/10 (İNGİLİZCE): BAŞVURULARI BAŞLADI

e-YDS 2025/10 İngilizce alanında 27 Eylül 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınava başvurular, 10-18 Eylül 2025 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 10 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.