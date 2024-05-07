Adayların dikkatine: e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvuruları başladı!
Binlerce adayın beklediği e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı hakkında detaylar netleşti. Toplamda 180 dakika sürecek olan sınav, belirlenen e-YDS binalarında yapılacak. İşte, e-YDS 2024/6 İngilizce sınav ve başvuru tarihi ile diğer merak edilenler detaylar...
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ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS sınav maratonu sürüyor. Bu kapsamda altıncısı yapılacak İngilize sınavı için geri sayım başladı. 80 soruluk sınav için adaylara toplamda 180 dakika süre verilecek. Sınava gireceklerin ÖSYM üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı hakkında tüm detaylar...
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E-YDS 2024/6 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?
e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı 25 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak. Saat 13.45'te başlayan sınav toplamda 180 dakika sürecek ve sınavda çoktan seçmeli 80 soru sorulacak.
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E-YDS 2024/6 İNGİLİZCE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ
İngilizce sınavı için başvurular 7 Mayıs itibarıyla başladı, son gün ise 16 Mayıs 2024 olarak belirlendi.
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E-YDS 2024/6 İNGİLİZCE SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından belirlenen sınav ücreti 950 TL olarak açıklandı. Sınav ödeme sistemi 7 Mayıs, saat 14.00'ten itibaren açık olacak.
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E-YDS 2024/6 İNGİLİZCE SINAV NEREDE YAPILACAK?
Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS), Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılıyor.
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E-YDS 2024/6 İNGİLİZCE SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınavla aynı gün yani 25 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.
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